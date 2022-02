Zjuganov leader dell’opposizione russa. L’imperativo e fermare la NATO

Dichiarazione del Presidium del Comitato Centrale del Partito Comunista della Federazione Russa. 24/02/2022

“La militarizzazione dell’Europa orientale dopo lo scioglimento del Patto di Varsavia è evidente. Le intenzioni aggressive di Washington si sono chiaramente realizzate nel processo di distruzione della Jugoslavia. Gli obiettivi delle autorità statunitensi e dei loro satelliti della NATO di asservire l’Ucraina non possono essere realizzati. Questi piani aggressivi rappresentano minacce critiche per la sicurezza della Russia. Allo stesso tempo, contraddicono fondamentalmente gli interessi del popolo ucraino.

Gli Stati Uniti stanno aumentando le proprie capacità competitive nel mondo globale ad ogni costo. Non sono interessati dal fatto che le sanzioni contro la Russia, del gasdotto Nord Stream 2 e la minaccia di guerra in Europa portino a pesanti perdite economiche per i paesi della zona euro. Oggi è particolarmente importante per i popoli del mondo realizzare l’avventurismo della politica di Washington e ricordare l’esperienza dell’ampio movimento contro la guerra. Il dispiegamento di un tale movimento garantirebbe la solidarietà con i popoli amanti della pace di Russia e Ucraina, proteggendo il loro diritto al proprio sviluppo. La vera politica sul suo territorio è in gran parte dettata da rabbiosi nazionalisti. Terrorizzano il popolo ucraino e impongono alle autorità un comportamento politico aggressivo. “Cedendo” sotto questa pressione, Zelensky ha tradito gli interessi dei suoi concittadini, che lo hanno eletto presidente della pace nel Donbass e del buon vicinato con la Russia.

Nelle condizioni in cui la Federazione Russa ha difeso i cittadini del Donbass, è necessario fornire tutta l’assistenza possibile ai rifugiati e ai civili della DPR e della LPR. Chiediamo a tutta la società di fornire loro l’assistenza e il supporto necessari.

L’imperativo di oggi é costringere i provocatori di Kiev alla pace e frenare l’aggressività della NATO. Solo la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina garantiranno una sicurezza sostenibile per i popoli della Russia, dell’Ucraina e di tutta l’Europa. Nella lotta per la pace e nella prevenzione della rinascita del fascismo, riteniamo importante utilizzare ampiamente i metodi della diplomazia popolare e della cooperazione umanitaria.

In termini strategici, è nota la posizione del Partito Comunista della Federazione Russa: la principale garanzia di pace, creazione e sviluppo è il movimento lungo la via del progresso sociale e della giustizia sociale, lungo la via del socialismo.”