Non siamo una colonia USA

“Io credo che (il segretario di Stato statunitense Blinken) è mal informato oppure è in malafede, poiché ciò che dice non è vero.

Concordo che sia molto doloroso che abbiano ucciso dei giornalisti, ma, oltre a non esserci impunità dei colpevoli, non sono dei crimini di Stato, ma sono crimini che stiamo perseguitando e punendo.

Pertanto, se il capo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti interviene in quel modo, io penso che o non sa o non è ben informato della situazione o è in malafede.

La verità è che i governi degli Stati Uniti hanno questa cattiva abitudine di avere una doppia faccia ed essere sempre pronti e brillanti quando devono attaccare quello che succede in casa degli altri, ma fanno il contrario su quanto riguarda casa loro, oscurando tutto.

Proprio in questi giorni stiamo ricordando le intromissioni dell’Ambasciatore statunitense (Wilson) negli Affari Interni del nostro Paese, quando agì per far uccidere il presidente messicano Francisco Madero, e questa è una cosa che ci addolora profondamente poiché a tutt’oggi ancora continuano ad intromettersi ed è dimostrato che esistono molti legami tra i gruppi della destra messicana e il Governo degli Stati Uniti.

A me piacerebbe che il signor Blinken, visto che parla spesso del Messico, ci informasse sul perché sta finanziando economicamente un gruppo oppositore contro un governo legale e legittimo.

Perché sta dando denaro al gruppo conservatore di Claudio González?

Che mi rispondesse.

E gli chiedo anche, per favore, di informarsi meglio, senza comportarsi in maniera ingerentista, poiché il Messico non è una colonia né un protettorato degli Stati Uniti.

Il Messico è un paese libero, indipendente e sovrano”.

Lo ha dichiarato il presidente socialista messicano Lopez Obrador nella abituale conferenza stampa mattutina tenutasi l’altro ieri.

Traduzione rete Solidarietà rivoluzione bolivariana

Il video completo della conferenza stampa nel seguente link: