Lotta per la Terra (1): le sconcertanti strategie dell’industria dei combustibili fossili

Il recente libro del famoso scienziato del clima Michael E. Mann, La nuova guerra del clima. Le battaglie per riprenderci il pianeta, avverte con forza che i potenti gruppi di interesse dell’industria dei combustibili fossili continuano a versare centinaia di milioni di dollari all’anno per influenzare in modo occulto i dibattiti sulle emissioni di gas serra, sulla conservazione della natura e sull’azione per il clima. Sono cambiate solo le strategie: dalle bugie e dalle smentite più evidenti a forme più sottili di disinformazione e inganno. E tutti noi ci caschiamo sempre di nuovo. Qui, l’ecocentrista Fred Hageneder fornisce un riassunto esplicativo dell’importante messaggio di Mann.

Parte 1 della serie in 10 parti “Lotta per la Terra”.

Sin dalla fine degli anni ’70, l’industria dei combustibili fossili sapeva che le emissioni incontrollate di gas a effetto serra avrebbero riscaldato l’atmosfera e causato un’alterazione massiccia del clima e dei sistemi di supporto alla vita del pianeta. Ma invece di rendere pubbliche le allarmanti scoperte dei propri scienziati, le grandi compagnie petrolifere hanno preferito nasconderle per decenni. Eppure sapevano benissimo che nel giro di una vita umana, l’alterazione del clima globale avrebbe portato al ritiro delle calotte polari, all’innalzamento del livello dei mari, alla scomparsa di interi ecosistemi, alla distruzione degli habitat e all’ecocidio, all’aumento dei problemi di disponibilità di cibo e acqua dolce in molte parti del mondo e a inevitabili migrazioni di massa. (1)

Fig. 1: Documento interno della Exxon del 1982, tratto da “The Guardian” (2) I calcoli mostrati nel grafico prevedevano l’aumento della temperatura media globale in modo abbastanza accurato.

Perché sapevano anche che la regolamentazione della produzione e del consumo globale di combustibili fossili avrebbe minacciato il loro core business.

Tra il 2015 e il 2018, una serie di fughe di notizie e un attento giornalismo investigativo hanno posto fine all’era della negazione della distruzione del clima da parte di Big Oil. (3) E il movimento per il clima del 2019 ha contribuito a far conoscere queste rivelazioni direttamente al pubblico. Questo ha portato a un’ondata senza precedenti di cause legali per ritenere l’industria del petrolio e del gas legalmente responsabile della distruzione della natura causata dai combustibili fossili. Stati americani come New York, Texas, Massachusetts, Minnesota, Delaware e Connecticut, oltre a molte città e paesi, stanno citando in giudizio le grandi compagnie petrolifere per frode, mancato avviso ai consumatori di un prodotto pericoloso, pratiche commerciali ingannevoli e false affermazioni pubblicitarie. (4) Le associazioni degli azionisti stanno facendo causa a Big Oil per aver utilizzato il denaro degli azionisti in campagne di disinformazione che minimizzano la crisi climatica.

I primi successi sono stati raggiunti: Nel maggio 2021, un tribunale dell’Aia ha ordinato a Royal Dutch Shell di ridurre le sue emissioni globali di carbonio del 45% entro la fine del 2030. (5) A gennaio di quest’anno, un giudice federale statunitense ha annullato il leasing di oltre 80 milioni di ettari di riserve di petrolio e gas nel Golfo del Messico. (6) Anche i grandi investitori stanno iniziando a sviluppare un’avversione per i combustibili fossili – è iniziato un movimento di disinvestimento nel settore bancario e finanziario. Gli economisti prevedevano già molto prima dell’attuale crisi energetica che la bolla del carbonio sarebbe scoppiata entro questo decennio. I governi e i politici di tutto il mondo sono consapevoli della crisi incombente e si impegnano a parole per l’azione a favore del clima. Anche se mancano per lo più azioni concrete.

M.E. Mann ci avverte però che dobbiamo superare alcuni ostacoli enormi. L’estrazione di combustibili fossili continua come prima, l’esplorazione di riserve di petrolio e gas prosegue senza sosta e i sussidi globali hanno raggiunto livelli senza precedenti. (7) Con le spalle al muro, Big Oil sta investendo più che mai nell’inganno climatico. Le stime parlano di 500 milioni di dollari all’anno (8), tanto che Mann la definisce “la campagna di PR meglio finanziata e meglio organizzata della storia”. (9) Tuttavia, “campagna di pubbliche relazioni” è un eufemismo: si tratta di una vera e propria guerra dell’informazione. (10)

Con l’inizio del collasso climatico ormai visibile a tutti, Big Oil non può più farla franca con la semplice negazione. La “nuova guerra del clima” condotta dall’industria dei combustibili fossili ha cambiato marcia. Le nuove strategie sono:

Disinformazione e inganno;

Distrazione e diversione;

Ritardo;

Creazione di un clima di disperazione e fine del mondo

Con riferimenti accurati, il libro di Mann espone i programmi nascosti. E propone varie contromisure per non rimanere soggetti a questo lavaggio del cervello e a questa manipolazione. Quindi, qualsiasi cosa si legga sulla protezione del clima e della natura, sui combustibili fossili e sul settore energetico, sul libero mercato contro la regolamentazione governativa, sulla crescita economica contro la decrescita, sui miliardari e sul globalismo, prestate attenzione alle strategie sopra elencate.

Disinformazione e inganno

Il potere della disinformazione è forse meglio spiegato in un documento interno della lobby dei combustibili fossili, il famigerato “Memo Luntz” del 2002: “Se il pubblico dovesse credere che le questioni scientifiche siano state risolte, le sue opinioni sul riscaldamento globale cambierebbero di conseguenza”. In altre parole, non lasciate che si diffonda la voce che esiste un consenso scientifico sul riscaldamento globale causato dall’uomo e sui suoi pericoli! Far credere al pubblico che la scienza del clima è controversa e contestata! La nota suggeriva anche di sminuire il riscaldamento globale come una semplice “teoria”. E ha consigliato ai suoi destinatari, le lobby dei combustibili fossili e i politici repubblicani, di usare i termini meno minacciosi possibili, preferendo ad esempio l’innocuo “cambiamento climatico” a “riscaldamento globale”.

In effetti, l’inganno inizia con il linguaggio, con la scelta delle parole. E gli effetti del memo di Luntz sono duraturi. Per venti lunghi anni, ad esempio, il termine “gas serra” è stato accantonato, spostando l’attenzione e le discussioni sul clima unicamente sull’anidride carbonica. Ancora oggi, la maggior parte delle persone non sa che la CO2 rappresenta solo circa i due terzi dei gas serra. La seconda sostanza che desta preoccupazione è il metano, 86 volte più dannoso per il clima rispetto alla stessa quantità di CO2, di cui l’industria dei combustibili fossili emette enormi quantità. Il metano è entrato nel dibattito pubblico solo con la conferenza sul clima COP26 tenutasi a Glasgow nel novembre 2021 (per saperne di più si veda la Parte 4).

La maggior parte dei negazionisti del clima negli ultimi decenni si è basata su questo per oscurare i risultati della scienza. Big Oil trova sempre scienziati marginali disposti a contestare il consenso della scienza climatica in cambio di “donazioni” estremamente generose. Poi i titoli urlano: “Gli scienziati dubitano del cambiamento climatico”.

Questa strategia è in realtà vecchia, essendo stata utilizzata dall’industria del tabacco più di mezzo secolo fa. Gli stessi scienziati dell’industria del tabacco avevano notato i pericoli del fumo per la salute già nel 1950. Ma invece di mettere in guardia le persone, Big Tobacco ha diffuso messaggi contrari con studi falsificati e pubblicità su larga scala (per la quale nove aziende del tabacco sono state alla fine dichiarate colpevoli di frode da un giudice federale nel 2006). (11) In una nota interna del 1969 si legge: “Il dubbio è il nostro prodotto”.

Successivamente i produttori di pesticidi hanno copiato il manuale dell’industria del tabacco negli anni ’60 per dissipare i timori che i pesticidi avessero effetti nocivi. Poi è arrivata l’industria dello zucchero, che è stata particolarmente spietata nell’attaccare e denunciare gli scienziati che mettevano in guardia sugli effetti malsani del consumo di zucchero. Ora è Big Oil a usare esattamente lo stesso tipo di tattica: “coprire, negare il problema, finanziare scienziati che mettono in dubbio la scienza”. Lo stesso schema. E alcuni degli stessi avvocati rappresentano sia il tabacco che Big Oil”, afferma il procuratore Sharon Eubanks. (11) Questo matrimonio scellerato tra Big Tobacco e Big Oil si ripropone anche nel trio con Big Pharma (per saperne di più, vedi Parte 8).

Attualmente sono in corso numerosi sforzi di distorsione della realtà intorno al Green New Deal (GND). In sostanza, il GND si propone di combinare due priorità molto importanti: passare dall’energia fossile a quella rinnovabile e migliorare la giustizia sociale in generale. Ciò significa non solo garantire che le famiglie a basso reddito non debbano sostenere il peso dei costi della transizione energetica, ma anche affrontare l’ingiustizia sociale che esiste già da troppo tempo. Se la crisi energetica del 2022 ha un aspetto del tutto opposto, ciò dimostra quanto la rete di estrema destra “libertaria” dello 0,01% abbia presa sulle società occidentali (maggiori informazioni nella Parte 6).

La proposta americana di un Green New Deal (febbraio 2019; è precedente al concetto di Building Back Better dopo la crisi della Corona!) è un quadro di modernizzazione delle infrastrutture, dell’industria e dei sistemi di trasporto per ridurre in modo massiccio l’inquinamento della natura e le emissioni di gas serra in tutti i settori dell’economia statunitense e combinare questo con la sicurezza economica e la prosperità. (12) Nella sua formulazione originale, il GND intende “garantire a tutti i cittadini degli Stati Uniti un lavoro con un salario che consenta di mantenere la famiglia, un adeguato periodo di ferie per motivi familiari e medici, congedi retribuiti e una pensione sicura”. (Ris. 109; pag. 12, H) (13)

Nonostante queste chiare affermazioni, le campagne di disinformazione trascurano deliberatamente l’aspetto sociale del Green New Deal, alimentando il timore che i prezzi dell’energia aumentino in modo proibitivo e che l’azione per il clima sia solo una macchina da soldi per “i ricchi” sulle spalle delle classi più povere. La crisi energetica post-Covid 19, controllata da Big Oil, sembra ora confermarlo e gioca a favore dell’industria dei combustibili fossili (maggiori informazioni nella Parte 8).

La copertura del movimento dei gilet gialli in Francia (gilet jaunes) è stata usata impropriamente a questo scopo. Il movimento è nato da una diffusa frustrazione per l’ingiustizia economica del Paese, che l’aumento della tassa sul carburante non ha fatto altro che aggravare. Tuttavia, i media di destra favorevoli al petrolio hanno enfatizzato l’elemento del carburante e alimentato i timori dell’opinione pubblica che le iniziative nazionali a favore di un’energia più verde potessero portare solo a ingiustizie per la gente comune. (14) (Maggiori informazioni sul dirottamento dei movimenti di base nella Parte 8).

Un altro tipo di campagna di disinformazione diffonde il messaggio contraddittorio che l’elemento sociale del Green New Deal sia un programma occulto socialista/comunista per distruggere l’America e la società occidentale. Almeno questa è la visione che ci si aspetterebbe dai donatori della destra ultraconservatrice che sponsorizzano queste campagne. E movimenti come quello dei gilet gialli sono stati nuovamente abusati per inviare un messaggio ai politici: “Vedete quanto è pericolosa l’azione per il clima? Non fatelo! La folla di sinistra si solleverà e voi scenderete nei sondaggi!”. Anche il Presidente Trump ha sostenuto questo argomento fasullo. (15)

Un terzo elemento che allontana gli elettori dal Green New Deal è il mito della “povertà energetica”. Qui gli industriali improvvisamente versano lacrime di coccodrillo per le nazioni più povere del Sud globale che presumibilmente hanno bisogno della continuazione dell’era dei combustibili fossili per rimanere a galla. L’ultimo sostenitore del “mito della povertà energetica” è Bill Gates. (16) La narrativa della “povertà energetica” ha il grande potenziale di consentire al fronte fossile di sostenere che il disinvestimento dai combustibili fossili è razzista e ignorante dei problemi dei Paesi poveri. Quanto l’industria petrolifera sia realmente distruttiva e colonialista è un’altra questione (per saperne di più, si veda la Parte 4).

Dopotutto, è il Sud del mondo a soffrire maggiormente degli effetti dei cambiamenti climatici. Anche la Banca Mondiale avverte che “un cambiamento climatico incontrollato spingerà 132 milioni di persone verso la povertà nei prossimi 10 anni”. (17) Per quanto riguarda il ricco Nord: sì, la transizione energetica costerebbe molto denaro, ma molto meno che affrontare il caos climatico in corso. E la svolta energetica può essere facilmente pagata con i 5.900 miliardi di dollari di sussidi diretti e indiretti (nel 2020) che l’industria dei combustibili fossili riceve ogni anno. (7)

Nel nostro tempo (post-Covid-19, post-COP26), l’inganno forse più pericoloso è ” Zero Netto entro il 2050″. Tutti gli allarmisti climatici – Big Oil e governi obbedienti – si sono affrettati ad adottare questo come nuovo slogan, ma né “zero netto” né “entro il 2050” sono realistici. Non possiamo permetterci il lusso di aspettare tre decenni (entro il 2050). E la millantata tecnologia di sequestro del carbonio su cui si basa inevitabilmente la “rete” di “zero netto” non esiste. L’espressione “Net Zero 2050” non fa altro che favorire l’industria dei combustibili fossili, incoraggiando un ulteriore rinvio di una vera azione per il clima. Deve essere cambiato in “Zero 2035” (leggi la parte 3).

Traduzione dal tedesco di Thomas Schmid. Revisione di Filomena Santoro

https://www.pressenza.com/it/2022/11/lotta-per-la-terra-1-le-sconcertanti-strategie-dellindustria-dei-combustibili-fossili/