COSA STA SUCCEDENDO IN PERU’, DOPO LA MESSA IN CARCERE DI PEDRO CASTILLO.

Pedro Castillo è caduto. Cosa succede in Perù?

CRESCE LA PROTESTA SOCIALE E LA REPRESSIONE.

La protesta sociale che chiede la chiusura del Congresso e l’avanzamento delle elezioni cresce, così come cresce la repressione.

Molti sono i manifestanti civili dalla repressione poliziesca e numerosi i feriti gravi. Quelli che sono morti ieri ad Andahuaylas, Apurímar sono: Beckhan Romario Quispe Garfias (18 anni) e David Atequipa Quispe (15 anni). Lunedì 12 dicembre Il morto è Miguel Arcana, 38 anni, che ha perso la vita davanti alla stazione di polizia municipale di Ciudad, a nord di Arequipa. Il capo della Micro Rete di Zamácola e Ciudad Municipal, Juan Alarcón, ha confermato questa morte. Quattro persone sono morte all’ospedale Chincheros di Apurímac: Jonathan Lloclla Loayza, 26 anni, per una ferita da arma da fuoco. Alla fine del pomeriggio, la direzione sanitaria regionale di Apurímac ha riferito della morte di tre giovani: RPML di 16 anni che presentava una ferita da arma da fuoco da un proiettile di arma da fuoco. Allo stesso modo, Jonathan Enciso Arias Choccepuquio (18) e Wilfredo Lizarme Barboza (18).

Sebbene il presidente Dina Boluarte abbia annunciato le elezioni anticipate per aprile 2024, settori della popolazione rifiutano questo mandato e chiedono un termine più breve. Nel pomeriggio, il Capo dello Stato ha presentato al Congresso un disegno di legge di riforma costituzionale in cui si sostiene che la proposta di indire le elezioni generali nell’aprile 2024 è legata a una serie di requisiti delle precedenti fasi elettorali.

Tra questi, la chiusura delle liste elettorali che deve essere effettuata un anno prima, come previsto dall’art. 201 della Legge n. 26859, e l’indizione delle elezioni che devono tenersi 270 giorni prima, come previsto dall’art. 82 della Legge Organica sulle Elezioni. A ciò si aggiunge che si dovranno tenere le primarie precedentemente aperte, simultanee e obbligatorie, che sarebbero nel 2023.

A quanto pare, la comunicazione tra l’Esecutivo ei settori sociali che manifestano non esiste e la mobilitazione dei cittadini è straripante in tutto il Paese. Alcuni media indicano che ci sarebbero più di 30 posti di blocco. Questa settimana più organizzazioni sociali annunciano di unirsi alle proteste e alcune parlano addirittura di uno sciopero nazionale.

Il motivo principale della protesta popolare è esprimere indignazione al Congresso della Repubblica che lunedì mattina presto ha approvato una risoluzione per eliminare le prerogative di Pedro Castillo e di altri funzionari dell’immunità parlamentare. Nonostante la Costituzione Politica e il Regolamento del Congresso abbiano stabilito la procedura per togliere dette prerogative ai funzionari, la maggioranza congressuale ha deciso di fregarsene di questo regolamento. L’approvazione accelerata del provvedimento è avvenuta perché mercoledì 14 scade il termine per l’arresto preliminare dell’ex presidente Pedro Castillo e il Pubblico Ministero manca di una ferma accusa. La risoluzione che conferma l’impeachment politico contro Pedro Castillo è stata approvata con 67 voti favorevoli, 45 contrari e 0 astenuti ed è stata pubblicata oggi.

L’iniziativa di autorizzare il Consiglio di amministrazione a presentare tale progetto di risoluzione è stata sollevata dalla deputata di destra Adriana Tudela (Avanza País), in occasione della discussione della lettera ufficiale che il procuratore della Nazione, Patricia Benavides, ha inviato alla presidenza del Congresso. In detta lettera ufficiale, il pubblico ministero ha informato l’ex presidente Pedro Castillo e gli ex ministri Betssy Chávez e Willy Huerta del procedimento preliminare. Oggi il Congresso della Repubblica ha notificato alla Procura Nazionale la revoca della giurisdizione dell’ex presidente Pedro Castillo, in modo tale che il Pubblico Ministero possa proseguire le indagini per ribellione, associazione a delinquere e disturbo dell’ordine pubblico.

SOLIDARIETA’ DI PAESI LATINO AMERICANI A PEDRO CASTILLO.

Martedì 13 dicembre 2022 I paesi latinoamericani prendono una svolta diplomatica e firmano un documento a sostegno di Castillo.Castillo è stato vittima di molestie antidemocratiche sin dal primo giorno, sottolinea la dichiarazione. Argentina, Colombia, Messico e Bolivia hanno firmato un documento in cui esortano il Perù a rispettare i risultati delle sue elezioni presidenziali e, quindi, a ripristinare Pedro Castillo Terrones alla presidenza. I firmatari hanno anche sottolineato che il capo di Stato deposto era stato “vittima di vessazioni antidemocratiche”. Il documento è stato firmato dai Presidenti Alberto Fernández, dell’Argentina; Gustavo Petro, dalla Colombia; Andrés Manuel López Obrador, dal Messico, e Luis Arce Catacora, dalla Bolivia. “I nostri governi convocano tutti gli attori coinvolti nel processo precedente per dare priorità alla volontà dei cittadini che è stata pronunciata alle urne. Questo è il modo di interpretare la portata e il significato della nozione di democrazia stabilita nel Sistema interamericano dei diritti umani. Esortiamo coloro che compongono le istituzioni ad astenersi dal ribaltare la volontà popolare espressa attraverso il libero suffragio”, si legge nel comunicato diffuso dalla presidenza messicana e dal ministero degli Esteri argentino. Nella nota si evidenzia che “i governi della Repubblica di Colombia, degli Stati Uniti del Messico, della Repubblica Argentina e dello Stato Plurinazionale della Bolivia esprimono profonda preoccupazione per i recenti avvenimenti che hanno portato al licenziamento e alla detenzione di José Pedro Castillo Terrones, Presidente di la Repubblica del Perù. “Non è una novità per il mondo che il presidente Castillo Terrones, dal giorno della sua elezione, sia stato vittima di vessazioni antidemocratiche, in violazione dell’articolo 23 della Convenzione americana sui diritti umani, Patto di Costa Rica, approvato il 22 novembre, 1969, per essere poi sottoposto alle medesime modalità giurisdizionali in violazione dell’articolo 25 della predetta convenzione”, prosegue il comunicato. “I nostri governi invitano tutti gli attori coinvolti nel processo precedente a dare priorità alla volontà dei cittadini pronunciata alle urne. Questo è il modo di interpretare la portata e il significato della nozione di democrazia così come è stata enunciata nel Sistema interamericano dei diritti umani. Esortiamo coloro che compongono le istituzioni ad astenersi dal ribaltare la volontà popolare espressa attraverso il libero suffragio”, afferma inoltre la nota, invitando le autorità peruviane a “rispettare pienamente i diritti umani del presidente Pedro Castillo e a garantirgli tutela giudiziaria nelle termini di cui al medesimo articolo”.

PRESA DI POSIZIONE DELL’ ONU.

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che le autorità devono rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani e consentire alle persone di esercitare i propri diritti di riunione pacifica e libertà di opinione e di espressione. In uno scenario di sconvolgimento sociale che sta travolgendo il Paese, ha esortato le forze dell’ordine a garantire che non si faccia uso della forza se non strettamente necessario e, in tal caso, nel pieno rispetto dei principi di legalità, precauzione e proporzionalità. Allo stesso modo, ha sottolineato che le autorità devono garantire che i lavoratori dei media possano svolgere il loro ruolo essenziale senza paura o intimidazione. Le manifestazioni di protesta sono iniziate dopo l’arresto dell’ex presidente Pedro Castillo il 7 dicembre e sono diventate sempre più violente, motivo per cui ha esortato tutte le parti coinvolte alla moderazione. In una dichiarazione datata questo lunedì, la portavoce dell’Ufficio, Marta Hurtado, ha espresso preoccupazione per la possibilità di un’escalation ancora maggiore della situazione, dato l’aumento della violenza. Data la registrazione delle persone decedute, ha invitato le autorità “ad avviare indagini imparziali, trasparenti ed efficaci al fine di ritenere responsabili i responsabili”. L’Ufficio ha sottolineato l’importanza di ascoltare le preoccupazioni e le rivendicazioni delle persone al fine di gestire efficacemente la situazione attuale, adeguandosi sempre all’obbligo dello Stato di rispettare, proteggere e garantire i diritti umani. L’unità delle Nazioni Unite si è detta pronta a sostenere questi sforzi se richiesto.

LETTERA DI PEDRO CASTILLO DAL CARCERE A DINA BOLUARTE.

Pedro Castillo definisce Dina Boluarte un “usurpatore” in una lettera dal carcere. L’ex presidente ha assicurato di essere ” rapito incommunicado, e maltrattato ” nella sede della Dinoes (División Nacional de Operaciones Especiales), ad Ate, distretto di Lima, affermando. “Quello che è stato recentemente detto da un , non è altro che lo stesso moccio e bava del colpo di stato. Pertanto, il popolo non dovrebbe innamorarsi del suo sporco gioco di nuove elezioni. Basta con gli abusi! Assemblea Costituente subito! Libertà immediata!”.

