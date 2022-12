Immagine di John F. Kennedy e Jacqueline prima dell’assassinio

Articolo di Barry Grey, tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento. Il link con l’articolo originale è il seguente:

National Archives releases thousands of documents on John F. Kennedy assassination

Gli archivi nazionali rilasciano migliaia di documenti sull’assassinio di John F. Kennedy. Recentemente, la National Archives and Records Administration degli Stati Uniti ha pubblicato una cache di 13.173 documenti, in gran parte provenienti dalla Central Intelligence Agency, relativi all’assassinio del 22 novembre 1963 del presidente John F. Kennedy. I documenti precedentemente nascosti sono stati rilasciati su ordine del presidente Joe Biden, in tardiva conformità con una legge approvata dal Congresso nel 1992 che imponeva al governo di rendere pubblici tutti i documenti riguardanti l’assassinio e le successive indagini entro ottobre 2017. La legge del 1992 includeva un avvertimento che consentiva un presidente in carica per rinviare il rilascio di documenti JFK che potrebbero compromettere “fonti e metodi” dell’intelligence statunitense o danneggiare direttamente gli interessi vitali della politica estera statunitense.

La CIA e altre agenzie statali statunitensi hanno cercato a lungo di bloccare o limitare il rilascio dei documenti e il presidente Donald Trump ha citato motivi di sicurezza nazionale per ritardare il rilascio previsto nel 2017. Nel 2018, tuttavia, Trump ha autorizzato la divulgazione di 19.045 documenti, alcuni tre quarti dei quali contenevano redazioni. Nel 2021, Biden ha citato la pandemia di COVID-19 come motivo per rinviare un’ulteriore divulgazione del documento. In un promemoria rilasciato recentmente, la Casa Bianca ha affermato che stava autorizzando il rilascio del nuovo documento nell’interesse della “trasparenza”, e poi ha aggiunto che avrebbe fatto delle eccezioni “quando le ragioni più forti possibili consigliano diversamente”.

In effetti, l’amministrazione sta ancora trattenendo circa 3.000 documenti per volere degli archivi nazionali e di “altre agenzie”, che avranno tempo fino a maggio 2023 per esaminarli. Successivamente, “tutte le informazioni trattenute dal discorso pubblico che le agenzie non raccomandano per il rinvio continuo” saranno rilasciate prima del 30 giugno 2023. In altre parole, i documenti considerati particolarmente sensibili continueranno a non essere visibili al pubblico.

Gli eventi della fine di novembre 1963 segnarono uno spartiacque nella storia americana e giocarono un ruolo importante e continuo nell’indebolire la fiducia popolare e il sostegno al sistema politico statunitense. Milioni di persone guardarono in televisione mentre il presidente Kennedy veniva ucciso da colpi presumibilmente sparati dal Dallas Book Depository Building mentre la limousine presidenziale, con il tettuccio abbassato, si faceva strada attraverso Dealey Plaza il 22 novembre 1963. In poche ore, Lee Harvey Oswald fu arrestato per l’uccisione di un agente di polizia di Dallas e subito dopo accusato dell’assassinio di Kennedy. Due giorni dopo, sempre in diretta televisiva, Oswald è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dal proprietario di un nightclub locale Jack Ruby mentre la polizia scortava il presunto assassino attraverso il seminterrato del quartier generale della polizia di Dallas. Il rapporto ufficiale della Commissione Warren, che concludeva nel 1964 che l’uccisione di Kennedy fu opera di un assassino solitario, Oswald, che agì di sua iniziativa e che non vi era alcuna cospirazione, fu ampiamente, e giustamente, visto all’epoca come un coprire. Questa percezione pubblica non è cambiata nel tempo. Un sondaggio d’opinione commissionato dal sito web statunitense FiveThirtyEight nel 2017 ha rilevato che solo un terzo degli americani credeva alla versione ufficiale secondo cui Oswald era l’unico responsabile.

In effetti, la biografia, le connessioni e le azioni di Oswald hanno fin dall’inizio indicato la complicità della CIA, o di elementi al suo interno, nell’assassinio di Kennedy. L’ex marine e aspirante disertore sovietico, che era attivo sia nei circoli pro-castristi che di destra e nel settembre del 1963 visitò l’ambasciata sovietica in Messico per ottenere un visto per Cuba, era seguito da vicino dalla CIA sin dal fine anni ’50. Storici, giornalisti e specialisti di Kennedy hanno appena iniziato a studiare attentamente i documenti appena rilasciati e il World Socialist Web Site intende esaminarli attentamente nei prossimi giorni, ma ciò che è già noto del contenuto degli archivi chiarisce che l’eliminazione di Kennedy, nonostante le sue credenziali imperialiste e della Guerra Fredda, era un’operazione statale. L’assassinio è avvenuto nel bel mezzo di aspri conflitti tra la Casa Bianca Kennedy e sia la CIA che i vertici militari all’indomani del fiasco dell’invasione di Cuba alla Baia dei Porci del 1961 e della crisi dei missili cubani del 1962. Dopo la debacle della Baia dei Porci, Kennedy licenziò l’allora capo della CIA John Foster Dulles, che tuttavia fu portato nella Commissione Warren. Il Washington Post cita Jefferson Morley, ex redattore del Post e attuale vicepresidente della Mary Ferrell Foundation, che ha citato in giudizio l’amministrazione Biden a ottobre per il ritardo nel rilascio del documento, che indica un documento di 15 pagine del 1961 di Arthur Schlesinger , Jr. a Kennedy intitolato “Memo to President CIA Reorganization”. Il documento è stato precedentemente rilasciato dagli archivi nazionali in forma redatta. Il giornale cita Morley dicendo: “Ciò che la CIA ha nascosto” è se avesse un “interesse operativo in Oswald” al momento dell’assassinio di Kennedy. Secondo i resoconti della stampa, il fulcro del recente rilascio dei documenti è il “fascicolo della personalità” di 80 volumi della CIA su Oswald, che l’agenzia afferma di aver iniziato a compilare nel dicembre del 1960, quasi tre anni prima dell’omicidio di Kennedy, in seguito alla fallita defezione di Oswald al Soviet Union nel 1959. Si dice che il file abbia un totale di oltre 50.000 pagine. La Commissione Warren non ha mai ricevuto il file completo della CIA su Oswald, per ragioni che rimangono inspiegabili. Molti dei documenti declassificati della CIA riguardano il viaggio di Oswald a Città del Messico poche settimane prima dell’uccisione di Kennedy, dove, secondo i rapporti della CIA, Oswald entrò in contatto con spie sovietiche e cubane, tra cui un presunto specialista dell’assassinio del KGB. Eppure la CIA, i servizi segreti e altre agenzie hanno permesso al corteo Kennedy di procedere, con la prima coppia in bella vista, lungo la linea di fuoco dell’edificio dove lavorava Oswald. Un altro documento, citato da Politico nel suo rapporto, riguarda George Joannides, che servì come collegamento della CIA a un comitato speciale della Camera negli anni ’70 che indagò nuovamente sull’omicidio di Kennedy. L’agenzia non ha mai rivelato ai legislatori che Joannides aveva condotto operazioni di spionaggio durante l’amministrazione Kennedy per rovesciare Castro, una posizione che lo ha messo in stretto contatto con le forze anti-Castro che incolpavano Kennedy per il fallimento dell’invasione della Baia dei Porci. Politico cita anche una nota interna della CIA datata febbraio 1964, declassificata decenni dopo, che dimostra che l’agenzia era a conoscenza del fatto che almeno 37 documenti erano scomparsi dal fascicolo quando fu esaminato nei giorni successivi all’assassinio, inclusi documenti relativi a Oswald che l’FBI e Il Dipartimento di Stato aveva condiviso con la CIA. Nonostante le ampie prove del coinvolgimento dello stato nell’assassinio di Kennedy, i media aziendali hanno costantemente cercato di screditare i critici del Rapporto Warren come “teorici della cospirazione”. Questo continua ad essere un tema importante nei resoconti dei media sul rilascio del documento di giovedì, insieme alle affermazioni secondo cui i documenti appena rilasciati non disturberanno la narrativa della Commissione Warren. The Guardian ha scritto che “il tesoro di documenti manterrà occupati gli ossessivi assassini di JFK per mesi”, aggiungendo: “Pochi si aspettano bombe tra la pila, tuttavia”. Si è lamentato del fatto che i ripetuti rinvii del rilascio del documento “hanno permesso alle teorie del complotto di prosperare”.





