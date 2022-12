VLODYMIR ZELENSKY & OLESEYA ILASHCUK, UNA COPPIA UCRAINA

Vlodymyr Zelensky & Olesya Ilashchuk.

Olesya Ilashchuk, bella, ma non diplomatica professionnale, sarà la nuova ambasciatrice dell’Ucraina a Sofia, Bulgaria. Il decreto del presidente Volodymyr Zelensky per sostituire l’ex alto diplomatico di carriera ucraino , Vitaly Moskalenko, è stato recentemente emesso.Moskalenko ha guidato la missione diplomatica ucraina in Bulgaria dal settembre 2018. Oltre alla Bulgaria, ieri il presidente ucraino ha nominato nuovi ambasciatori in Lettonia e Bahrein. Kiev rafforzerà le sue attività diplomatiche in Africa, America Latina e Asia per sfruttare il “colossale potenziale economico”, ha anche affermato Zelensky, ha riferito Reuters. Nel suo regolare discorso video, Zelensky ha affermato che i diplomatici ucraini si concentreranno sui paesi in cui l’Ucraina ha meno influenza, specialmente quelli meno sviluppati. “C’è un enorme potenziale economico e significative opportunità diplomatiche lì”, ha sottolineato il presidente ucraino. Ha attirato l’attenzione sulle voci a sostegno dell’Ucraina provenienti dai paesi in via di sviluppo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Sulla sua pagina Facebook Olesya Ilashchuk si presenta come psicologa e terapeuta familiare.Tuttavia, il nome della bella ambasciatrice ucraina è stato coinvolto in uno scandalo di corruzione. Nel 2010-2015, Olesya Ilashchuk è stata direttrice dell’azienda di gioielli “Gemma”. È stato a causa di questa società che l’ex manager del mercato di Kalinov Ivan Rinzhuk è stato processato per riciclaggio di denaro. Tuttavia, è stato assolto dall’accusa di aver consentito ai negozi “Gemma” di operare senza i necessari permessi.

La premier Giorgia Meloni sostiene Vlodymyr Zelensky, ma si guarda bene di andare a Kiev bombardata dalla Russia. In compenso ha invitato a Roma Zelensky. Che assieme a Vlodymyr abbia invitato anche Olesya?



