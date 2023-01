UN FATTO NOIR VISSUTO DALLO SCRITTORE DI NOIR MASSIMO CARLOTTO.

Massimo Carlotto a 18 anni nel 1976

Massimo Carlotto e uno fra i migliori, se non il migliore, scrittori italiani di noir, che ha vissuto sulla propria pelle una vicenda noir.

Il 20 Gennaio del 1976, all’età di soli 19 anni, venne accusato di aver ucciso con 59 coltellate la sua fidanzata, la 24enne Margherita Magello, trovata morta seminuda nel suo appartamento a Padova. Massimo Carlotto si presentò spontaneamente ai carabinieri carabinieri per testimoniare dell’uccisione di Margherita Magello, ma non venne creduto e fu amanettato e imprigionato.







Margherita Magello

Da allora iniziò per Massimo Carlotto un’odissea fatta di:

⦁ prigione, Carlotto è stato condannato a 19 anni di carcer

⦁ 11 sentenze e 7 processi,

⦁ fuga e latitanza, prima a Parigi e poi in Messico

⦁ e alla fine un’amnistia. E’ stato graziato dal Presidente della Repubblica

Ora Massimo Carlotto, scoperto da Grazia Cerchi. è uno scrittore di successo, autore di molti romanzi. Dopo un anno dal suo rilascio, nel 1994di carcere, Massimo scrive la sua autobiografia Il Fuggiasco, che racconta proprio degli anni in cui era un latitante, prima in Francia e poi in Messico.



Copertina del libro Il Fuggiasco di Massimo Carlotto

Sul caso è stato anche girato un filmato.

