Ecco perché le sanzioni dell’Ue contro la Russia sono state un fallimento

Sono tra coloro che considerano le sanzioni economiche mirate, imposte a condizioni chiaramente definite, uno strumento importante ed efficace nella politica internazionale. In questo momento, ciò vale anche per la Russia, poiché le sanzioni economiche potrebbero essere un’alternativa pacifica alla fornitura di armi e fare pressione sul Cremlino affinché avvii finalmente dei seri negoziati di pace.

di Jan van Aken – Rosa Luxemburg Stiftung*

Potrebbero, se lo volessimo. I nove pacchetti di sanzioni che l’UE ha finora annunciato non possono raggiungere questo obiettivo, perché non ci hanno nemmeno provato e perché non articolano obiettivi chiari rispetto ai quali possano essere misurati. Il tutto è stato fatto in modo del tutto superficiale, con concessioni fatte a richieste particolari da parte di varie nazioni che cercano di proteggere le proprie economie.

Le sanzioni stanno funzionando?

La prima questione è come definire il “successo” delle sanzioni. Le sanzioni hanno effetto in almeno due fasi: dapprima perseguono obiettivi concreti (economici) e solo successivamente mirano al cambiamento politico desiderato. Gli obiettivi economici sono solo un mezzo per raggiungere un fine. L’unico metro di giudizio rilevante per valutare il successo o il fallimento delle sanzioni è il loro obiettivo politico.

A livello economico, le attuali sanzioni dell’UE contro la Russia sembrano avere un certo impatto, anche se i dati disponibili sono scarsi. Molti indicatori non sono più pubblicati dal governo russo, e le parti coinvolte nelle sanzioni agiscono sulla base di desideri piuttosto che di fatti. Ad esempio, i siti web dell’UE e del governo tedesco mostrano una serie di grafici che mostrano l’economia russa in caduta libera. Ad un esame più attento, risulta evidente che spesso si tratta solo di “previsioni”. La questione di come o se queste cifre, che sono in gran parte basate su congetture, diventeranno realtà è lasciata completamente aperta.

I pochi dati reali disponibili non presentano un quadro chiaro. Le vendite al dettaglio russe sono crollate di appena il 12,6% nella primavera del 2022 e il bilancio statale russo non è ancora in rosso (a novembre 2022), ma le importazioni russe sono crollate in modo drammatico.

Il sociologo russo Ilya Matveev ha presentato un’interessante analisi durante un dibattito alla Fondazione Rosa Luxemburg nell’ottobre 2022, distinguendo tra gli effetti a lungo e a breve termine delle sanzioni: finora sono stati osservati solo effetti limitati, anche se alcuni settori, come quello automobilistico, hanno già dovuto chiudere numerose fabbriche a causa della mancanza di forniture.

Tuttavia, secondo Matveev, questo non si riflette nei dati sulla disoccupazione. A lungo termine, tuttavia, la guerra e le sanzioni che l’accompagnano avranno un effetto drastico, perché, tra le altre ragioni, lasceranno la Russia ancora più indietro in termini di tecnologia.

Lutz Brangsch della Fondazione Rosa Luxemburg è giunto a una conclusione simile: molti settori dell’economia russa soffrono di carenza di pezzi di ricambio o ne soffriranno nel prossimo futuro. L’opinione pubblica ha visto gli effetti delle sanzioni soprattutto sotto forma di aumento dei prezzi, scomparsa di prodotti dagli scaffali e, in alcuni casi, diminuzione dei redditi. Si prevede un calo del tenore di vita soprattutto per la classe media, mentre, secondo Brangsch, i lavoratori a basso reddito difficilmente sentiranno gli effetti del peggioramento della situazione, poiché non erano già in grado di permettersi i beni ora sanzionati.

Qual è l’obiettivo?

Anche se tutto è ancora un gioco di ipotesi e si presume che l’economia russa sarà duramente colpita dalle sanzioni dell’UE in futuro, queste stime non ci dicono nulla sul successo o sull’efficacia delle sanzioni, perché il vero obiettivo non dovrebbe essere il danno economico, ma piuttosto la fine della guerra.

Almeno in teoria. A livello puramente pratico, le sanzioni dell’UE sono senza scopo nel senso letterale del termine. Né l’UE né il governo tedesco hanno indicato obiettivi concreti e chiaramente definiti per le sanzioni contro la Russia. Di norma, sono giustificate come “risposta all’aggressione militare contro l’Ucraina”. Anche se nel frattempo sono state aggiornate sul sito web del Consiglio europeo, in origine gli obiettivi delle sanzioni erano definiti semplicemente come:

impedire il finanziamento della guerra da parte del Cremlino, e imporre costi economici e politici tangibili all’élite politica russa responsabile dell’invasione.

“Impedire” il finanziamento della guerra sarebbe un obiettivo politico, ma rimane vago. L’idea che l’élite russa debba subire effetti “tangibili” non è più un obiettivo politico, ma piuttosto una punizione (per l’aggressione militare). Ciò significa che queste sanzioni non sono un mezzo pacifico per far rispettare il diritto internazionale. Inoltre, la loro efficacia non può essere misurata o valutata praticamente.

Nella letteratura accademica c’è un ampio consenso sul fatto che le sanzioni economiche possono offrire una prospettiva di successo solo se vengono fissati obiettivi molto concreti e se la revoca delle sanzioni è accompagnata dal raggiungimento di obiettivi specifici. Tale accoppiamento specifico delle sanzioni dell’UE con azioni concrete intraprese dallo Stato russo esiste solo in una frase del preambolo delle sanzioni imposte dopo il 24 febbraio 2022. Il testo afferma che l’UE cambierà la sua posizione solo se e quando la Russia si conformerà alla “piena attuazione degli accordi di Minsk”. Tuttavia, questa formulazione risale all’estate del 2021, prima dell’invasione russa su larga scala, e non fa alcun riferimento all’aggressione russa dopo il 24 febbraio 2022.

L’unico obiettivo politico concretamente definito che rimane è quello di impedire il finanziamento della guerra. Dato che la guerra è finanziata dallo Stato russo, è necessario prendere di mira le principali fonti di reddito del Cremlino. Questo ci porta direttamente al gas e al petrolio, perché negli ultimi anni queste esportazioni hanno finanziato circa il 40% delle entrate del governo russo.

Se l’UE avesse preso sul serio gli obiettivi dichiarati, avrebbe optato immediatamente per un embargo su gas e petrolio. Tuttavia, questo è esattamente il contrario di ciò che è successo: le sanzioni dell’UE hanno inizialmente preso di mira le esportazioni verso la Russia. Grazie all’impennata dei prezzi di gas e petrolio, la Russia ha con ogni probabilità aumentato le proprie entrate statali nel 2022, anche se purtroppo il governo russo non pubblica più cifre esatte.

Puntare sulle spese di guerra è problematico anche per un altro motivo: anche se le entrate di bilancio della Russia dovessero crollare, non è certo che il Cremlino stanzierebbe meno soldi per la guerra o meno. È molto più probabile che vengano tagliate prima le spese per altre voci di bilancio, come il settore sociale o le pensioni. Il budget per la guerra verrebbe probabilmente intaccato solo se i tagli ai servizi sociali fossero così significativi da minacciare il Cremlino di provocare disordini pubblici. Purtroppo, al momento siamo lontani da questo scenario.

Pertanto, nelle risoluzioni sulle sanzioni dell’UE non c’è un singolo obiettivo concreto e realistico che miri a un cambiamento politico in Russia. Come in molti altri casi, quindi, le sanzioni dell’UE dovrebbero essere intese principalmente come dimostrative – una registrazione ufficiale della convinzione dell’UE e un segnale politico interno che “stiamo facendo qualcosa”. L’opera di riferimento sugli effetti delle sanzioni economiche, Economic Sanctions Reconsidered di Gary Hufbauer, Jeffrey Schott e Kimberley Ann Elliot, definisce tali sanzioni “espressive piuttosto che strumentali”.

Gli interessi nazionali prevalgono sulla solidarietà internazionale

Le sanzioni dell’UE non sono solo prive di obiettivi, ma anche di un piano. Questo perché sono soprattutto gli interessi economici nazionali a determinare il processo decisionale dell’UE su sanzioni specifiche. Esaminiamo due esempi concreti tra i tanti.

Al dicembre 2022, 1.241 persone russe figuravano nella lista delle sanzioni dell’UE. Tuttavia, era assente Vladimir Potanin, nonostante sia il secondo uomo più ricco della Russia e sia stato un fedele sostenitore di Putin per 20 anni, giocando persino a hockey su ghiaccio con il presidente russo. Potanin avrebbe dovuto essere inserito nella lista già nella prima tornata di sanzioni.

Il motivo per cui finora è stato risparmiato è relativamente semplice: controlla la produzione russa di nichel e altri importanti metalli e ha costruito un importante impianto di batterie in Finlandia insieme a BASF. I timori della multinazionale chimica e di diverse case automobilistiche dell’Europa occidentale che Potanin potesse rifiutarsi di rifornirsi di metalli chiave erano evidentemente troppo forti – e lo sono ancora. Gli Stati Uniti hanno infine aggiunto Potanin alla lista delle sanzioni il 15 dicembre 2022 (!), ma egli rimane un ospite gradito nell’UE. Questo è ciò che accade quando la propria auto è più importante della vita del vicino.

Il secondo esempio è brillante. Anversa è la capitale mondiale dei diamanti e vanta un fatturato di 36 miliardi di dollari all’anno grazie alle pietre preziose. Si tratta di un’industria importante, ed è per questo che il governo belga si rifiuta ancora di consentire l’inserimento dei diamanti russi nell’elenco delle sanzioni. Finora ci sono riusciti. Allo stesso tempo, l’estrazione dei diamanti in Russia è parzialmente di proprietà dello Stato, il che significa che i profitti confluiscono direttamente nelle casse del Cremlino.

Ci sono molti esempi simili che dimostrano come gli interessi economici nazionali (spesso nazionali) siano più importanti della solidarietà con il popolo ucraino. In definitiva, ciò ha portato a un mosaico di sanzioni poco mirate.

A coronamento del suo approccio disordinato, l’UE procede a piccoli passi con tutte le sue sanzioni. Ogni sanzione viene discussa pubblicamente a lungo prima di essere applicata e prevede un lungo periodo di transizione, in modo che, di norma, l’economia russa abbia diversi mesi per prepararsi alla sua introduzione.

Inoltre, c’è una lezione chiara e distinta da imparare dall’esperienza di altri regimi sanzionatori: le sanzioni possono avere successo solo se vengono imposte rapidamente e duramente, producendo così il massimo effetto possibile sull’economia del Paese bersaglio. I piccoli passi non portano a nulla.

Che cosa dovremmo fare? Quello che è mancato, almeno dal 24 febbraio 2022, è un dibattito onesto su quali obiettivi delle sanzioni potrebbero essere significativi e come potrebbero essere raggiunti.

Fermare la macchina da guerra russa sarebbe certamente un obiettivo utile. Ciò includerebbe la sanzione di tutti i beni a duplice uso, ovvero quelli che possono essere utilizzati sia per scopi militari che civili. Finora, solo alcuni specifici beni a doppio uso (come i droni) sono stati oggetto di sanzioni.

Ci sono due domande senza risposta che la sinistra dovrebbe finalmente discutere: quali sarebbero gli effetti collaterali – anche per gli elementi più poveri della popolazione russa – di un divieto totale su tutti i beni a doppio uso? E tale divieto sarebbe efficace nel limitare la capacità bellica della Russia?

Allo stesso tempo, è necessaria una discussione sulle condizioni alle quali le sanzioni potrebbero essere revocate. Questa è un’altra chiara intuizione ottenuta analizzando i regimi sanzionatori precedenti: il successo è possibile solo quando il Paese bersaglio sa esattamente cosa deve fare per ottenere la revoca delle sanzioni.

Il Comitato esecutivo del partito Die Linke ha recentemente avanzato una proposta interessante a questo proposito. La Russia dovrebbe ricevere la garanzia “che tutte le sanzioni dell’UE introdotte dopo il 24 febbraio 2022 saranno revocate nel momento in cui l’esercito russo si ritirerà sulle posizioni del 23 febbraio, rispettando così le risoluzioni delle Nazioni Unite”. Si tratta di una proposta molto concreta con un legame concreto con l’aggressione russa dal 24 febbraio in poi. La questione della Crimea e delle relative sanzioni è per il momento esclusa.

L’unico modo in cui le sanzioni possono avere una prospettiva di successo è la formulazione di obiettivi chiari, la definizione di tali obiettivi con sanzioni mirate e la comunicazione esplicita al Paese destinatario di quando e come tali sanzioni saranno revocate. Purtroppo, le attuali sanzioni dell’UE non riescono a raggiungere tutti questi obiettivi.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa