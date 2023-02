Il nipote di De Gaulle invoca una “pace giusta” con la Russia

Le forniture occidentali di carri armati al regime di Zelensky in Ucraina potrebbero portare alla Terza Guerra Mondiale, quindi è tempo di far ragionare gli Stati Uniti e di concludere un accordo di pace sostenibile con la Russia, ha dichiarato l’economista francese Pierre de Gaulle, nipote dello stimato ex presidente francese, il generale Charles de Gaulle.

Intervenendo alla tavola rotonda dedicata alla memoria della Seconda guerra mondiale in Russia e in Francia, in vista dell’80° anniversario della vittoria nella battaglia di Stalingrado, de Gaulle ha osservato che la decisione dell’Occidente di rifornire l’Ucraina di carri armati pesanti comporta il rischio di scatenare la Terza guerra mondiale, poiché provocherebbe la fornitura di “armi sempre più potenti e di portata sempre maggiore”, ha affermato secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

“Questo è l’abisso sul quale ci troviamo”, ha aggiunto.

“Vorrei dire questo: i tempi sono maturi per fare la pace, per ragionare con gli statunitensi e per raggiungere una pace stabile, ferma e duratura con la Russia. È tempo che la Francia e il suo presidente ricordino che sono una grande nazione indipendente e che la loro missione è quella di svolgere un ruolo degno. Inoltre, è necessario fornire alla Russia serie garanzie”, ritiene de Gaulle.

Inoltre ha anche osservato che la Francia è diventata ostile alla Russia a causa delle politiche miopi e delle decisioni errate del suo establishment.

“La Francia segue ciecamente le politiche degli Stati Uniti. I francesi non si fidano più dei loro politici, che si sono screditati”, ha proseguito. “Sono indignato nel sentire il Presidente francese dire che l’inizio di una guerra è un test per l’UE. Sappiamo che c’è un numero enorme di persone che stanno soffrendo”.

Secondo de Gaulle, la fornitura di nuove armi occidentali all’Ucraina non sarà in grado di avere un impatto decisivo sul conflitto. Nemmeno l’esercito ucraino (che, come ha osservato de Gaulle, “non è abbastanza qualificato”) sarà in grado di influenzare l’evoluzione della situazione.

“Queste politiche occidentali devono essere frenate. Purtroppo i politici occidentali non se ne rendono conto. Cercano di farci credere di avere il controllo della situazione. È una menzogna. Non capiscono né la storia né le conseguenze”, ha concluso.

Il presidente della Società Storica Russa, il direttore dei servizi segreti esteri (SVR) Sergey Naryshkin, ha consegnato a de Gaulle una copia di una fotografia del generale Charles de Gaulle realizzata durante una visita in Unione Sovietica nel 1966.

“La ringrazio molto, caro signor de Gaulle, per la sua dichiarazione aperta, onesta e, direi, coraggiosa e per la sua posizione ferma e di grande principio. Mi permetta di presentarle una fotografia storica in ricordo del nostro incontro di oggi. Si tratta di una copia della fotografia conservata presso il Museo di Storia Moderna della Russia. La fotografia evidenzia la memorabile e già storica visita che il vostro stimato nonno, il presidente de Gaulle, fece in Unione Sovietica nel 1966”, ha affermato Naryshkin.

