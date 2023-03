𝗜𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶, 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗼 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗨𝗦𝗔

๐˜๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ณ๐˜ขฬ€ ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช

Il fallimento della Silicon Valley Bank รจ stato velocemente seguito da quello della Signature Bank. Ci troviamo di fronte al secondo e al terzo piรน grande crac bancario della storia degli USA, ed รจ naturale che il pensiero vada a quando, appena 15 anni fa, il crollo di Lehman Brothers ha aperto la fase di crisi in cui il nostro modello annaspa ancora oggi. L’inflazione e le risposte messe in campo non hanno fatto che mostrarne i piedi d’argilla, indeboliti dall’aperto confronto bellico in Ucraina.

Per ora le autoritร statunitensi hanno garantito i depositi, ma l’instabilitร delle borse e dei titoli di questo primo giorno della settimana fanno rimanere alta la preoccupazione di un effetto a catena. Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle come le crisi finanziarie, di profitti e dividendi fittizi, viene affrontata con politiche lacrime e sangue. Prepariamoci a lottare ancor piรน duramente per ribaltare dalle fondamenta questo sistema iniquo.

Per approfondire piรน nel dettaglio le origini e i pericoli di questi due fallimenti, consiglio questi due articoli usciti su Contropiano:

Marta Collot PaP UP