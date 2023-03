La Silicon Valley impara ad amare il socialismo per i ricchi

Le stesse persone che hanno sventrato i regolamenti bancari ora vogliono essere protetti dalla catastrofe che hanno causato.

di Jeet Heer

Nel 2015, Greg Becker, allora presidente della Silicon Valley Bank (SVB), fece pressioni sul Congresso per esentare la sua istituzione da quelle che considerava norme onerose e inutili imposte al settore bancario dopo il tracollo finanziario del 2008. Non contrario all’autoelogio, Becker ha affermato che la supervisione delle pratiche di prestito della banca non era necessaria a causa della “profonda conoscenza di SVB dei mercati che serve, delle nostre solide pratiche di gestione del rischio”. Tre anni dopo, tra gli applausi di SVB, il presidente Donald Trump ha firmato un atto di “crescita economica” che annulla i regolamenti bancari dell’era Obama.

In questi giorni sono state vendicate le numerose critiche nei confronti di SVB. Si è scoperto che le “forti pratiche di gestione del rischio” di SVB erano inesistenti. In effetti, la banca stava portando avanti una strategia estremamente rischiosa che si è conclusa con il suo crollo venerdì, rendendola il secondo più grande fallimento bancario nella storia americana.

Il problema principale con SVB era che la banca era specializzata nel servire la comunità delle “start-up” nella Silicon Valley. Si trattava di società che fiorirono nell’era dei bassi tassi di interesse che durò all’incirca dal 2008 (quando i tassi furono abbassati per combattere l’inizio della Grande Recessione) fino al 2022 (quando le preoccupazioni sull’inflazione provocarono un aumento dei tassi). In quel periodo di denaro a buon mercato, le start-up tecnologiche hanno trovato facile ottenere finanziamenti da venture capitalist, di cui avevano bisogno di più man mano che crescevano. In quanto iniziative nuove e spesso ingannevoli, non ci si aspettava che le start-up facessero soldi immediatamente, ma invece che li bruciassero. SBV è emersa come la banca preferita, poiché ha seguito una strategia di mantenere il denaro in obbligazioni a lungo termine. Come riportato dal Financial Times a febbraio, questa strategia apparentemente conservatrice di investire in obbligazioni è stata legata al ruolo della banca come cassetta di sicurezza per le start-up. Le obbligazioni, ha osservato il FT , facevano “parte di un piano per sostenere il bilancio della banca nel caso in cui il finanziamento di venture capital delle start-up andasse in caduta libera”.

La strategia di SBV di mettere tutte le sue uova nel paniere di obbligazioni a lungo termine aveva senso solo finché i tassi di interesse rimanevano bassi e finché le start-up avevano abbastanza liquidità da continuare a pompare denaro in banca. L’aumento dei tassi di interesse ha cambiato entrambe le dinamiche, creando una situazione in cui i depositanti stavano prelevando più denaro, che la banca non aveva a portata di mano, perché i suoi investimenti erano vincolati in obbligazioni a lungo termine. A rendere ancora più precaria la situazione di SVB è stato il fatto che non ha coperto la sua scommessa sulle obbligazioni a lungo termine effettuando altri investimenti meno soggetti alle fluttuazioni dei tassi di interesse.

Come ha osservato lo storico dell’economia della Columbia University Adam Tooze in un post di Substack, “i prezzi delle obbligazioni scendono mentre i tassi di interesse prevalenti salgono. A prima vista, SVB ha subito una perdita di almeno 1 miliardo di dollari ogni volta che i tassi di interesse sono aumentati di 25 punti base e la Fed ha aumentato di 450. Quindi, se dovessero vendere il loro portafoglio “sicuro” di obbligazioni, ne soffrirebbero una perdita enorme”.

Le voci sulle debolezze di SBV si sono diffuse per mesi. La scorsa settimana, quelle voci hanno raggiunto una massa critica, portando a una corsa agli sportelli. Venerdì, la banca è stata rilevata dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Ciò significava non solo la fine della banca, ma anche una possibile crisi per le numerose start-up della Silicon Valley che avevano depositato in banca, poiché molti di questi depositanti avevano versato più dei $ 250.000 coperti dall’assicurazione federale. Secondo stime comuni, meno del 10 percento del denaro in SVB era coperto da assicurazione. Secondo Tooze, la banca media negli Stati Uniti ha il 50% dei suoi depositi coperti , quindi SVB ha una base di depositanti insolitamente vulnerabile.

Un depositante SVB, il servizio di streaming Roku, ha 487 miliardi di dollari ospitati in banca , di cui solo una piccola parte sembra essere assicurata. Come ha sbuffato David Dayen, direttore esecutivo di The American Prospect , “Avere mezzo miliardo di dollari in una banca è la cosa più stupida che abbia mai sentito”. Mentre Roku era uno dei maggiori depositanti, molte altre aziende della Silicon Valley stavano affrontando un’apocalisse economica.

SVB aveva una strategia di investimento spericolata. I depositanti che hanno parcheggiato ingenti somme di denaro non assicurato in SVB avrebbero potuto essere considerati altrettanto sconsiderati, se non fosse stato per il fatto che avevano una buona ragione per credere che il governo li avrebbe salvati dalla loro follia. Alcuni osservatori hanno predetto proprio questo risultato. Il 23 febbraio, la giornalista finanziaria Bryne Hobart ha pubblicato un’analisi preveggente evidenziando le precarie finanze di SVB ma osservando anche che “anche se la società avesse avuto problemi ci sono buone ragioni politiche per pensare che i depositanti non sarebbero danneggiati: le persone che donano il massimo legale alle campagne politiche è sproporzionatamente probabile che facciano banca con la Silicon Valley o lavorino per aziende che lo fanno.

L’analisi cinica di Hobart si è rivelata fin troppo accurata. Ciò che accadde dopo è un’ottima illustrazione della duratura verità dell’osservazione di Martin Luther King Jr. del 1968 : “Così spesso in America abbiamo il socialismo per i ricchi e il robusto capitalismo della libera impresa per i poveri”.

Mentre SVB girava intorno allo scarico, i plutocrati della Silicon Valley ei loro alleati politici iniziarono ad agitarsi per un salvataggio dei depositanti. Molto rapidamente gli stessi assolutisti del libero mercato che amano agitarsi per l’austerità e un’etica per i poveri che tirano su i propri stivali hanno improvvisamente scoperto il valore dell’azione collettiva e dell’intervento del governo nell’economia.

L’odioso Lawrence Summers, ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti e maggiordomo nelle amministrazioni di Bill Clinton e Barack Obama, ha affermato : “Ciò che è assolutamente imperativo è che, comunque venga risolto, i depositanti vengano rimborsati e rimborsati per intero”. Quando è stato sfidato su questo, Summers ha insistito : “Questo non è il momento per la conferenza sull’azzardo morale”. Come ha notato Forbes , Summers non ha avuto difficoltà a discernere il rischio morale nella riduzione del debito degli studenti.

Il guru della tecnologia miliardario David Sacks, uno dei principali contributori alle cause di destra, ha subito una conversione altrettanto completa . Il 14 ottobre 2022, Sacks ha twittato: “L’idea che il governo americano, il contribuente americano o qualsiasi azienda americana sia obbligata a fornire supporto è un diritto anticipato”. Era prima del crollo della SVB. Il 10 marzo 2023, Sacks ha cantato una melodia diversa: “Dov’è Powell? Dov’è Yellen? Ferma la crisi ADESSO. Annuncia che tutti i depositanti saranno al sicuro”.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha accusato il fanatismo contro i fratelli tecnologici. Ha twittato : “Credo che se la Silicon Valley Bank si fosse invece chiamata Farmers Bank Of Santa Clara (banca un sacco di viticoltori!) Avremmo risolto facilmente la questione. Sfortunatamente è diventato in qualche modo politico. Come ha sottolineato il giornalista John Ganz , questo è l’opposto della verità. Negli anni ’80 e ’90, infatti, il governo ha fatto fallire molte banche regionali al servizio degli agricoltori, con risultati disastrosi per gli agricoltori.

La triste verità è che la Silicon Valley ha vinto lamentandosi ad alta voce e avendo depositanti ben collegati. Domenica scorsa, la FDIC ha annunciato che stava utilizzando il suo fondo assicurativo per risarcire completamente i depositanti. Tecnicamente, il denaro dei contribuenti non viene utilizzato, ma non commettere errori: il potere coercitivo dello stato viene utilizzato per salvare gli irresponsabili finanziari dalle conseguenze delle proprie azioni. Summers potrebbe non rendersene conto, ma questo intervento crea un enorme rischio morale.

Nel 2018, il senatore Bernie Sanders ha giustamente avvertito che lo svisceramento dei regolamenti bancari avrebbe portato a fallimenti bancari. Questo è ora avvenuto. L’amministrazione Biden si sta aprendo a un immenso attacco politico con il suo salvataggio segreto.

È abbastanza facile immaginare un Donald Trump o persino un Ron DeSantis che tirano fuori il fieno dal modo in cui l’amministrazione di Joe Biden ha salvato i venture capitalist della Silicon Valley. C’è già un tentativo sul diritto di essere un capro espiatorio per il fallimento di SVB: il New York Post sta evidenziando un dipendente pro-LGBTQ in una filiale londinese di SVB. In realtà, questa è una roba sottile, ma è in linea con la storia dell’estrema destra di sfruttare il tumulto come scusa per il fanatismo. Una ripresa del contraccolpo del Tea Party iniziato nel 2009 potrebbe essere nelle carte.

Dato il potenziale di abuso demagogico, è imperativo che la Casa Bianca di Biden sviluppi una contro-narrativa, che enfatizzi il ruolo della deregolamentazione di Trump. È necessaria una spinta attiva per ripristinare e rafforzare le normative , non solo perché è una buona politica economica, ma anche come un modo per contrastare la demagogia. Se i Democratici non offrono altro che salvataggi per i ricchi investitori, allora dovranno affrontare l’ira di una cittadinanza giustamente e giustamente arrabbiata.

THE NATION