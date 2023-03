Xi Jinping in visita in Russia per la pace, la cooperazione e l’amicizia

Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Russia da lunedì a mercoledì, dove incontrerà Vladimir Putin per trattare delle principali tematiche internazionali, compresa la crisi ucraina. La traduzione dell’articolo di Bai Yunyi, Liu Xin e Zhao Juecheng pubblicato sul Global Times.

Il presidente Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Russia da lunedì a mercoledì, ha annunciato venerdì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. L’imminente visita del presidente Xi in Russia, vista come un viaggio di amicizia, cooperazione e pace, dovrebbe promuovere ulteriormente la cooperazione Cina-Russia e contribuire alla pace e allo sviluppo globali, hanno detto gli analisti.

Su invito del presidente russo Vladimir Putin, il presidente Xi effettuerà una visita di Stato in Russia dal 20 al 22 marzo, secondo l’annuncio.

Durante la sua prossima visita in Russia, il presidente Xi avrà un approfondito scambio di opinioni con il presidente Putin sulle relazioni bilaterali e sulle principali questioni internazionali e regionali di reciproco interesse, rafforzerà il coordinamento strategico e la cooperazione pratica tra i due Paesi e imprimerà nuovo slancio al crescita delle relazioni bilaterali, ha detto venerdì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin durante la regolare conferenza stampa.

Cina e Russia continueranno a praticare il vero multilateralismo, promuovere una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, lavorare per costruire un mondo multipolare, migliorare la governance globale e contribuire allo sviluppo e al progresso nel mondo, ha detto Wang.

L’imminente visita in Russia è di grande importanza, in quanto avviene dopo che Xi è stato eletto presidente della Cina e presidente della Commissione militare centrale (CMC) alla terza riunione plenaria della prima sessione della 14° Assemblea Nazionale del Popolo, e questa sarà anche la sua prima visita all’estero nel 2023, hanno detto gli analisti.

Mentre il mondo sta subendo drastici cambiamenti e la crisi ucraina continua da oltre un anno, la Cina ha pubblicato un documento di posizione sulla soluzione politica della crisi ucraina e un documento concettuale sull’Iniziativa di Sicurezza Globale. La visita di amicizia, cooperazione e pace di Xi mostrerà anche gli sforzi della Cina nel promuovere la pace e i colloqui, hanno osservato.

Un elemento positivo per il mondo

L’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui ha dichiarato al Global Times che la visita di stato di Xi in Russia è una pietra miliare per le relazioni Cina-Russia nella nuova era. Darà un forte impulso alle relazioni bilaterali e guiderà lo sviluppo sostenuto dei legami bilaterali ad alto livello.

Andrej Kortunov, direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali, ha espresso grandi aspettative per la visita di Xi e ha affermato che sarà molto importante per la parte russa. C’è una vasta gamma di questioni che possono essere discusse durante questo viaggio, comprese le relazioni economiche, l’ordine mondiale emergente e le crisi regionali.

La visita sarà anche un segnale alla comunità internazionale che la partnership Cina-Russia è più forte che mai, ha detto l’esperto russo al Global Times.

I massimi leader di Cina e Russia hanno mantenuto strette interazioni. La Russia è stata la destinazione della prima visita di stato di Xi dopo essere diventato presidente dieci anni fa. La visita imminente è anche una visita di ricambio dopo la visita di Putin in Cina nel febbraio 2022, ha detto venerdì al Global Times Zhao Huirong, un esperto di studi sull’Europa orientale dell’Accademia cinese delle scienze sociali.

Zhao ha osservato che Cina e Russia raggiungeranno un consenso su come promuovere ulteriormente la connettività della Belt and Road Initiative con l’Unione economica eurasiatica e rafforzare la cooperazione in vari campi, tra cui commercio e investimenti, economia verde, economia digitale e logistica.

Nell’attuale situazione globale, le relazioni Cina-Russia hanno incontrato nuove opportunità, in particolare nello sviluppo comune e nel campo dell’energia, hanno detto gli analisti.

Di recente, gli Stati Uniti e alcuni paesi occidentali hanno intensificato gli sforzi per diffamare e demonizzare le relazioni Cina-Russia e diffondendo bugie sul “sostegno” della Cina alla Russia nel conflitto con l’Ucraina, ma gli Stati Uniti e i loro alleati dimostrano solo di voler intrappolare Russia e Cina.

Cina e Russia hanno sviluppato strette relazioni basate sui benefici dei due popoli e i legami sono stati costruiti sulla base di nessuna alleanza, nessun confronto e nessuna presa di mira di terze parti, il che significa che le voci di corridoio provenienti dall’esterno non avranno alcun impatto sulle loro relazioni, Wang Chenxing, un ricercatore di studi russi del;’Accademia cinese delle scienze sociali, ha dichiarato al Global Times.

Nell’annunciare il viaggio di Xi in Russia, il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha affermato che Xi e Putin hanno mantenuto stretti scambi negli ultimi anni e hanno tracciato la rotta e fornito indicazioni per la crescita solida e costante del partenariato strategico globale Cina-Russia di coordinamento per una nuova era.

Le due parti hanno trovato un percorso di relazioni tra i principali paesi caratterizzato da fiducia strategica, buon vicinato e cooperazione, stabilendo un nuovo modello per le relazioni internazionali, ha affermato Wang.

Cina e Russia sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei principali Paesi, e il significato e l’influenza delle relazioni Cina-Russia vanno ben oltre l’ambito bilaterale, ha affermato il portavoce.

Gli analisti hanno affermato che gli sviluppi stabili delle relazioni Cina-Russia favoriscono anche la pace globale, poiché i due Paesi hanno difeso congiuntamente il multilateralismo, specialmente quando gli Stati Uniti e i loro alleati spingono gli scontri a livello globale, mentre la Cina continuerà a promuovere la pace e i colloqui sulla crisi ucraina.

Promuovere la pace e il dialogo

Rispondendo alla domanda se il presidente Xi elaborerà ulteriormente la posizione e la proposta della Cina alla Russia durante la visita e cercherà di influenzare la Russia per una soluzione politica della crisi ucraina, Wang Wenbin ha affermato che la visita di Xi in Russia riguarda anche la pace. Salvaguardare la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune è il nostro obiettivo di politica estera. Sulla questione ucraina, la Cina è sempre dalla parte della pace e del dialogo e dalla parte giusta della storia.

Crediamo sempre che il dialogo politico sia l’unico modo per risolvere conflitti e dispute. Alimentare le fiamme, alimentare la lotta, sanzioni unilaterali e la massima pressione non faranno che alimentare la tensione e peggiorare le cose, ha affermato Wang Wenbin.

La Cina sosterrà una posizione obiettiva ed equa sulla crisi ucraina e su altre questioni internazionali e regionali, e continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nella soluzione politica della crisi, ha osservato il portavoce.

La Cina ha insistito sul fatto che le guerre e le sanzioni non sono il modo per risolvere le controversie, mentre il dialogo e la comunicazione lo sono. Ha chiesto alla comunità internazionale di raggiungere un accordo comune sulla crisi ucraina per cercare il dialogo ed evitare una crisi umanitaria più grave – questo è anche ciò che il presidente Xi sottolineerà quando discuterà della crisi ucraina durante la sua visita in Russia, ha affermato Zhao.

Mantenendo la comunicazione con la Russia e l’Ucraina, la Cina può aiutare a cercare un possibile dialogo e promuovere la protezione dei mezzi di sussistenza delle persone attraverso la cooperazione, ha affermato Zhao, osservando che dallo scoppio del conflitto la Cina ha adottato misure concrete, tra cui l’offerta di aiuti umanitari all’Ucraina, che sottolinea il suo senso di responsabilità.

A febbraio, la Cina ha pubblicato un documento di posizione in 12 punti intitolato La posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina e ha chiesto la cessazione delle ostilità e la ripresa dei colloqui di pace, ponendo fine alle sanzioni unilaterali e abbandonando la mentalità della guerra fredda.

Giovedì, il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha tenuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in cui Qin ha espresso la speranza che Ucraina e Russia mantengano vive le speranze di dialogo e negoziazione e non chiudano la porta a una soluzione politica, non importa quanto difficile o impegnativo possa essere.

Tuttavia, nonostante gli sforzi della Cina e della comunità internazionale nel promuovere la pace e i colloqui, gli Stati Uniti e alcuni Paesi occidentali continuano ad alimentare il fuoco e a riversare armi sul campo di battaglia in Ucraina e ad addossare la colpa, criticando persino la Cina per non aver aderito alla loro campagna per condannare o sanzionare la Russia, dicono gli analisti.

È ridicolo e vergognoso per gli Stati Uniti e i loro alleati criticare la Cina sulla crisi ucraina, poiché la Cina non è una parte direttamente coinvolta né è l’iniziatore della crisi, ma non ha scelto di essere uno spettatore o di aggiungere benzina sul fuoco, invece si sforza di promuovere il dialogo e la pace, ha affermato Wang Chenxing dell’Accademia cinese di studi sociali.

La comunità internazionale è ansiosa di trovare una soluzione per fermare il conflitto Russia-Ucraina prima che sia troppo tardi, ed è per questo che l’appello della Cina alla pace e ai colloqui ha guadagnato sostegno, hanno detto gli analisti.

