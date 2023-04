𝗜𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝘀𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗮 𝗽𝗶𝘂’ 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼

Il disegno di legge licenziato appena dopo Pasqua dal governo รจ il sintomo della profonda crisi di questa classe dirigente. Ci troviamo nel pieno di una crisi ambientale che peggiora giorno dopo giorno, ma la preoccupazione principale รจ quella di colpire con mano pesante chi, in lotta per il proprio futuro, porta avanti azioni dimostrative di denuncia per sensibilizzare la comunitร .

Al di lร della reclusione da sei mesi a tre anni, vengono introdotte multe che possono andare dai 10 mila ai 60 mila euro per chi imbratta dei beni culturali. Per capirci, i reati ambientali, introdotti nel 2015, prevedono multe tra i 10 mila e i 100 mila euro. Come se inquinare un territorio o gettare vernice lavabile su un palazzo fosse della stessa gravitร .

I nostri governanti non sono capaci di affrontare gli effetti prodotti sul clima dallo stesso modello di sviluppo che difendono. Bisogna cambiare rotta, e cambiare anche questa classe politica, impostando una reale transizione ecologica, guidata dalla tutela del futuro di tutti noi, e non del profitto di pochi.

Marta Collot PaP UP