𝗥𝗲𝗱𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗱𝘂𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲, 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗲 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲

Secondo le indiscrezioni rilasciate da alcuni giornali, le bozze del decreto Lavoro che saranno discusse prossimamente dal consiglio dei Ministri prevedono la sostituzione del reddito di cittadinanza con due diverse misure. Giร accantonata la MIA di cui si parlava a marzo, dovrebbero arrivare ora la Garanzia per l’inclusione (per i non occupabili) e la Garanzia per l’attivazione lavorativa (per gli occupabili).

Il contenuto sembrerebbe essere piรน o meno lo stesso della MIA, in generale un restringimento sulle condizioni di accesso e degli importi. Si vorrร di nuovo eliminare il riferimento ad un’offerta di lavoro congrua, per rendere ancora piรน ricattabile chi per vivere fa affidamento sul reddito. Inoltre, chi assumerร i percettori di queste misure avrร ulteriori sgravi contributivi.

I risparmi sostanziali si avranno a partire dal 2025, quando gli occupabili non potranno piรน fare affidamento sulla GAL, di durata di soli 12 mesi. In pratica viene solo rimandata la questione, e allo stesso tempo risulta chiaro che anche l’esecutivo Meloni non puรฒ fare finta che il paese non abbia un grave problema di povertร strutturale. L’obiettivo governativo รจ dunque quello di tenere delle misure di sostegno indispensabili, ma piegarle in modo tale da rendere chi le riceve ancor piรน ricattabile.

Noi ribadiamo la necessitร di allargare e non cancellare il reddito di cittadinanza, di introdurre un salario minimo di almeno 10 euro e di rilanciare l’iniziativa economica pubblica come volano per tutto il paese.

Marta Collot PaP UP