I BALLOTTAGGI HANNO DIMOSTRATO CHE NON SERVE LA FUFFA

Se c’era la necessità di avere una riprova, i #ballottaggi di ieri in Italia hanno dimostrato che le operazioni di facciata non bastano per costruire l’alternativa alla destra. La Elly #Schlein, nuova segretaria del Pd, presentata nel gioco della politica politicante come l’alternativa alla #Meloni, in realtà si sta dimostrando una figura spuntata. Fumo negli occhi. Non sei alternativa se introietti le stesse regole del gioco, se fai le stesse scelte di #guerra e di riarmo del tuo avversario politico. Scelte che sono assolutamente incompatibili con qualsiasi discorso in tema di diritti sociali e diritti civili. Parlare di giustizia sociale, di diritti democratici in presenza di scelte di guerra è una contraddizione in termini. Tanto più nell’attuale periodo tumultuoso di una #recessione economica. La guerra oltre che essere un distillato di brutalità e orrori non ha mai concesso spazio alcuno a ipotesi di giustizia sociale e di svolta democratica. Questo vale a livello italiano come a livello europeo. E’ finito il tempo delle ambiguità, del codismo all’insegna della politica del meno peggio. Essere all’altezza dei duri tempi a venire significa essere contro una intera classe politica che ha scelto di essere interna alla logica della guerra capitalista. Significa costruire una alternativa di pace, di convivenza, di giustizia e di modello fuori e contro l’attuale sistema sociale e politico.

Ezio Locatelli