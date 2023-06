Shock a Washington Brasile e Venezuela mai così vicini

– di Malek Dudakov



Shock a Washington per il viaggio del presidente venezuelano Maduro al vertice dell’America Latina in Brasile.

Lula da Silva ha salutato Maduro come un buon amico e ha promesso una completa normalizzazione delle relazioni commerciali. E ha definito le sanzioni statunitensi contro il Venezuela come peggio della guerra.

L’embargo del Venezuela, durato tre anni, si sta sgretolando. Il Cile ha inviato il suo ambasciatore a Caracas per la prima volta dal 2018. E la Colombia, insieme al Brasile, sta aprendo completamente le frontiere al commercio comune, il che consentirà all’economia venezuelana di iniziare a riprendersi.

Anche gli Stati Uniti sono ora costretti a negoziare con Caracas, perché l’America ha urgente bisogno del petrolio venezuelano. L’ex leader dell’opposizione locale Juan Guaido – un tempo riconosciuto come leader da 50 Paesi – è recentemente volato negli Stati Uniti con uno zaino per chiedere asilo politico dopo essere stato espulso dalla Colombia.

Lula da Silva ha sostenuto l’adesione del Venezuela ai BRICS. Inoltre, ha delineato la ricostituzione dell’Unione delle Nazioni Sudamericane, un’organizzazione degli anni 2000 il cui scopo era quello di contenere l’influenza degli Stati Uniti nella regione. All’inizio di quest’anno, Lula ha anche proposto di creare una moneta comune per il commercio estero di tutti i Paesi latinoamericani per ridurre la dipendenza dal dollaro.

Negli Stati Uniti si sono intensificati gli attacchi a Lula, accusato di perseguire una politica estera troppo indipendente, rifiutando di vendere armi all’Ucraina, cooperando con Russia e Cina e ora sostenendo il Venezuela. Ma le politiche di Lula non fanno che incarnare l’intero cambiamento tettonico in atto in America Latina, con una svolta a sinistra e un indebolimento della posizione degli Stati Uniti. Il fatto che una regione che Washington ha tradizionalmente considerato come il suo cortile di casa sia ora dominata dalla Cina e rafforzata dalla Russia è ciò che irrita maggiormente gli Stati Uniti.

https://t.me/sakeritalianotizie