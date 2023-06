Lula annuncia un piano per proteggere la foresta amazzonica

Lula vuole proteggere la foresta amazzonica e annuncia che sarà severo con gli agricoltori rurali che tagliano gli alberi.

Di Pablo Giuliano – Nodal

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva lunedì ha fatto appello ai Paesi sviluppati per le promesse non mantenute sui finanziamenti per la protezione della foresta amazzonica, ha promesso di essere “duro” tagliando i prestiti agli agricoltori che disboscano la foresta e ha annunciato un piano più rigoroso per controllare il disboscamento, con “tolleranza zero” per i crimini ambientali.

Lo ha fatto in un discorso al Palazzo del Planalto in occasione della Giornata dell’Ambiente, in un momento in cui il Congresso, a maggioranza di opposizione e legato all’agrobusiness, ha boicottato i meccanismi ministeriali relativi alla protezione delle popolazioni indigene e al controllo delle risorse naturali.

“La lotta è molto più difficile di quanto possiamo immaginare, i Paesi ricchi promettono ciò che non possono dare o che non vogliono dare, lo vediamo dal 2009; è ora di dire basta alle promesse, i popoli dell’Amazzonia vogliono vivere, lavorare, studiare, fare passeggiate, non possiamo permettere che gli esseri umani che vivono nelle foreste che devono essere protette siano i più poveri del pianeta”, ha detto Lula.

Lula ha fatto riferimento agli impegni assunti dalle potenze economiche occidentali per finanziare il Fondo per l’Amazzonia del Brasile e altre iniziative degli otto Paesi amazzonici sudamericani, nonché di Paesi africani e asiatici come il Congo e l’Indonesia, che hanno le più grandi foreste pluviali al di fuori del Sud America.

Lula ha dichiarato di essere entrato in carica il 1° gennaio “dopo quattro anni di negligenza” nelle politiche pubbliche di protezione dell’ambiente e delle popolazioni indigene. La sua prima misura è stata l’intervento federale nella terra degli indigeni Yanomami, dove le popolazioni indigene stavano morendo di fame a causa della contaminazione da mercurio dei loro fiumi e torrenti da parte dei 20.000 minatori illegali che vi operavano durante gli anni di Jair Bolsonaro (2019-22).

“Agendo fianco a fianco con gli altri Paesi amazzonici, e anche con il Congo e l’Indonesia – che insieme al Brasile hanno le più grandi foreste preservate al mondo – possiamo essere la principale barriera per contenere il disastro climatico, che dobbiamo evitare a tutti i costi”, ha detto Lula, che ha sottolineato come l’ONU abbia scelto Belém, capitale dello Stato amazzonico del Pará, come sede della COP 30 nel 2025.

Lula ha ribadito l’impegno del Brasile ad azzerare la deforestazione in Amazzonia entro il 2030.

Il Brasile possiede il 60% della foresta amazzonica e Lula ha fatto di questo potenziale di biodiversità sui cambiamenti climatici uno dei suoi cavalli di battaglia in politica estera, anche se sul fronte interno il Congresso, a maggioranza conservatrice e neoliberale, la scorsa settimana ha impedito al Ministero dell’Ambiente e dei Popoli Indigeni di espandere le proprie attività.

“Rispetto la decisione del Congresso ma non posso condividerla perché va contro le linee guida della Costituzione sull’ambiente”, ha dichiarato Marina Silva, ministro dell’Ambiente, in merito al freno posto all’organigramma ministeriale di Lula dal capo della Camera dei Deputati, Arthur Lira, alleato di Bolsonaro e del mercato finanziario.

Nel suo discorso, Lula ha avvertito gli agricoltori rurali che non ci saranno finanziamenti da parte delle banche pubbliche se verrà rilevata la deforestazione della foresta amazzonica per l’allevamento di soia o di bestiame, in un segnale a un settore che è allineato con Bolsonaro e difende lo sfruttamento economico all’interno delle terre indigene.

“L’Amazzonia è sovranità del Brasile, ma non impediremo ai ricercatori di tutto il mondo di venire a indagare per fermare il disboscamento e dire a ogni proprietario terriero che non è necessario buttare giù gli alberi ma piantarne di nuovi; saremo molto duri, lo sfruttamento minerario non può essere fatto senza autorizzazione, questo Paese ha una legge”, ha detto.

Lula ha detto che il Brasile ha un ruolo chiave come “la più grande potenza ambientale del mondo”, con la più grande foresta pluviale e la più ricca biodiversità del pianeta.

“Il Brasile, grazie soprattutto alla foresta pluviale amazzonica, è in gran parte responsabile dell’equilibrio climatico del pianeta; pertanto, prevenire la deforestazione in Amazzonia contribuisce anche a ridurre il riscaldamento globale”, ha aggiunto.

In questo contesto, in vista dell’obiettivo della deforestazione zero, Lula ha rilanciato il “Piano d’azione per la lotta alla deforestazione in Amazzonia” applicato nei suoi precedenti mandati, che ha portato alla maggiore riduzione dei tassi di deforestazione.

Ha annunciato che il suo governo sta riprendendo la creazione di aree protette, parchi e riserve e che la Polizia Federale e le Forze Armate sono pronte ad agire prontamente in caso di qualsiasi emergenza ambientale.

La potenza di fuoco dello Stato contro le mafie ambientali nella foresta amazzonica è inclusa nel nuovo “Plan Amazonía: Sicurezza e Sovranità”.

Secondo quanto riferito, il Piano mira a combattere crimini come l’occupazione illegale di terre pubbliche, la prospezione, il disboscamento, l’estrazione mineraria, la caccia e la pesca illegali nei territori indigeni, nelle aree di protezione ambientale e nell’Amazzonia nel suo complesso.

Lula ha anche collegato il traffico di droga e la criminalità organizzata che opera lungo i confini con altri Paesi amazzonici al degrado ambientale.

Il fondatore del Partito dei Lavoratori ha annunciato un piano per modernizzare le pattuglie fluviali e il controllo delle frontiere.

In ambito sociale, la Borsa Verde è stata presentata come un aiuto economico alle popolazioni della giungla per sviluppare politiche estrattive sostenibili.

Prendersi cura dell’Amazzonia significa innanzitutto prendersi cura dei 28 milioni di persone che vivono in Amazzonia.

“Non ci deve essere contraddizione tra crescita economica e conservazione dell’ambiente”, ha dichiarato.

Tra le misure annunciate oggi dal Ministero dell’Ambiente c’è il sequestro immediato delle proprietà rurali legali o illegali che sono state individuate come causa di deforestazione.

Nel suo discorso, Lula ha reso omaggio all’attivista indigeno Bruno Pereira e al giornalista britannico Dom Phillps, assassinati un anno fa nella Valle del Javari, nello Stato di Amazonas, dalla mafia della pesca illegale nelle acque federali.

“Bruno e Dom avrebbero dovuto essere qui in questo momento in cui avrebbero avuto il governo brasiliano come alleato e non come nemico, contrariamente a quanto è accaduto negli ultimi quattro anni. Il modo migliore per onorarli è fare in modo che la loro lotta non sia stata vana”, ha detto Lula, che si è abbracciato davanti al leggio con il leader indigeno Cacique Raoni, uno dei principali leader amazzonici dei popoli originari