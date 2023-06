Syriza: non è il momento di addolorarsi, ma di combattere

Syriza ha subito una batosta alle elezioni del mese scorso, ma la sinistra greca è determinata a continuare la lotta. Per saperne di più, leggete l’intervista a Danai Koltsida, direttore della fondazione greca di Syriza, l’Istituto Nikos Poulantzas, e vicepresidente di transform! europe.

di Danai Koltsida e Friedrich Burschel – Rosa Luxemburg Stiftung

La Grecia è stata al centro dell’attenzione della sinistra europea sin dallo scoppio della crisi finanziaria del 2007-2008. Dopo il primo salvataggio del Paese e una valanga di tagli alla spesa pubblica nel 2010, il primo laboratorio dell’austerità europea si è presto trasformato in un laboratorio di resistenza europea, con il fiorire di proteste popolari contro le misure di austerità in tutto il Paese, che sono presto confluite intorno a Syriza, la coalizione della sinistra radicale guidata da Alexis Tsipras.

Syriza è diventata il principale veicolo politico che esprime l’opposizione popolare all’offensiva di austerità dell’UE, culminando nell’elezione di Tsipras a primo ministro nel gennaio 2015. Syriza ha governato il Paese nei quattro anni successivi, ma non senza turbolenze interne e defezioni di rilievo dalla sua ala sinistra. Dal 2019, tuttavia, la Grecia è governata dal partito conservatore Nuova Democrazia (ND) e dal suo leader Kyriakos Mitsotakis. Mentre Syriza al governo ha collaborato con le istituzioni europee cercando di evitare il peggio, ND, al contrario, ha abbracciato con entusiasmo un’agenda antioperaia e favorevole alle privatizzazioni e ha imposto ulteriori tagli dannosi allo stato sociale.

In vista delle elezioni generali del 21 maggio, Tsipras e Syriza hanno cercato di costruire un ampio fronte popolare contro il governo Mitsotakis, unendo la sinistra tradizionale a strati più ampi di elettori di centro-sinistra preoccupati per l’oscillazione a destra della Grecia dal 2019. Sebbene i sondaggi sembrassero dare a Syriza una discreta possibilità di scalzare ND, quando la polvere si è posata, il risultato si è rivelato un’umiliazione politica per il principale partito socialista greco: 20,07%, il suo peggior risultato in un decennio e meno della metà di quello di Mitsotakis. Cosa è andato storto e Syriza può ancora recuperare? Con le seconde elezioni previste per il 25 giugno, il politologo della Fondazione Rosa Luxemburg Friedrich Burschel ha parlato con Dania Koltsida, direttore dell’Istituto Nicos Poulantzas di Atene, della sconfitta e di come Syriza intende tracciare un percorso per tornare al potere.

Nei giorni e nelle settimane precedenti le elezioni parlamentari greche del 21 maggio, i sondaggi davano Syriza costantemente a pochi punti di distanza da Nuova Democrazia, il partito del primo ministro in carica Kyriakos Mitsotakis, ma il risultato effettivo ha visto il partito scendere di oltre 10 punti percentuali. Come si è arrivati a questa schiacciante e inaspettata sconfitta?

È ovviamente difficile spiegare brevemente un risultato del genere – che è stato una sorpresa per tutti, non solo per noi di Syriza, dato che i sondaggi suggerivano una gara molto più serrata tra i due partiti principali. Ci sono molti livelli in cui si dovrebbe cercare la risposta. Ne indicherei principalmente tre.

Il primo è il macrolivello, cioè i risultati delle crisi consecutive – la “policrisi” o “permacrisi”, come è stata definita – come la pandemia, la guerra, la crisi energetica, la crisi climatica e i disastri naturali, l’inflazione ecc. I sentimenti di paura e insicurezza che queste crisi hanno creato hanno aperto, a mio avviso, una finestra di opportunità per la crescita e la fioritura delle opinioni conservatrici.

Il secondo è il livello intermedio, ossia la valutazione e la percezione complessiva dei cittadini del periodo di governo di Nuova Democrazia e della performance di Syriza come principale opposizione per tutto il periodo 2019-2023, sia in parlamento che nei movimenti sociali, e la sua incapacità di presentarsi come un’alternativa reale e credibile a un governo di destra sotto ogni aspetto.

Terzo, il micro-livello: se i due livelli sopra citati possono fornire una spiegazione del perché Syriza sia rimasta indietro nei sondaggi, il micro-livello, cioè le scelte tattiche durante gli ultimi uno o due mesi di campagna, potrebbe spiegare l’entità della vittoria di Nuova Democrazia e della sconfitta di Syriza.

Come è possibile che i sondaggi e le previsioni siano stati così sbagliati? Cosa c’è di sbagliato negli strumenti di sondaggio professionale?

La Grecia non è l’unico caso in cui i sondaggi hanno fallito nel prevedere il risultato. Gli strumenti di sondaggio tradizionali sono stati concepiti in un’epoca in cui gli elettori avevano un forte legame con i rispettivi partiti di riferimento. Oggi, invece, l’affiliazione ai partiti è molto più debole e i partiti politici, come fenomeno sociale, sono in forte crisi. Di conseguenza, questi strumenti si rivelano carenti o, in casi estremi, del tutto incapaci di prevedere i risultati elettorali.

In generale, sono molti i fattori che spiegano questo fallimento. Ad esempio, a volte la metodologia seguita da ciascuna società di sondaggi, ad esempio la scelta di condurre i sondaggi tramite telefono di casa o ufficio, telefono cellulare o online, porta a pregiudizi sociali, generazionali o politici. Allo stesso modo, è difficile valutare e interpretare il significato del rifiuto di rispondere a un sondaggio: nei casi in cui le persone che si rifiutano di rispondere provengono da uno specifico contesto socio-demografico o politico, ciò potrebbe indicare sfiducia nel sistema politico o scelte antisistemiche, che influenzano il risultato.

“Le dichiarazioni pubbliche fuori luogo anche negli ultimi giorni prima delle elezioni, i tentennamenti, la mancanza di responsabilità e persino il fatto che non abbiamo capito quanto l’elettorato fosse sospettoso nei nostri confronti ci sono costati cari”.

Nel caso delle ultime elezioni greche, la spiegazione sembra essere duplice. Da un lato, le società di sondaggi hanno ponderato i loro risultati in base al voto degli intervistati nel 2019, ipotizzando che tutte le persone che hanno votato per Syriza nel 2019 si sarebbero comportate in modo simile alle elezioni del 2023. Nell’ultimo decennio gli elettori di Syriza sono stati tradizionalmente sottorappresentati nei risultati dei sondaggi per vari motivi. Quindi, fino allo scorso maggio, Syriza ha sempre ottenuto risultati migliori nelle elezioni vere e proprie rispetto ai sondaggi. Pertanto, praticamente tutti – ricercatori, sondaggisti e politici – hanno ipotizzato che la stessa cosa sarebbe accaduta questa volta. Nessuno ha capito che l’elettorato di Syriza, e più in generale la società greca, ha subito cambiamenti significativi e che era sbagliato pensare che le cose sarebbero andate come sempre.

D’altra parte, per correttezza nei confronti dei sondaggisti e, più in generale, per non essere così severi con noi stessi, dovremmo notare che secondo gli exit poll, un quinto dell’elettorato ha fatto la sua scelta elettorale il giorno stesso delle elezioni, e la metà di questi “elettori dell’ultimo minuto” ha optato per Nuova Democrazia. Ciò significa che ND ha guadagnato 10 punti percentuali durante il fine settimana elettorale – nessuno avrebbe potuto misurarlo.

Immagino che stiate ancora riflettendo e analizzando il risultato, cercando di capire cosa sia andato storto. Tuttavia, ha idea del perché i greci abbiano votato per mantenere Mitsotakis in carica, nonostante anni di polemiche e scandali?

È necessaria un’analisi approfondita. Tutto quello che posso dare è una prima reazione e un’impressione personale.

A mio avviso, il voto per Nuova Democrazia non è stato – almeno non nella sua totalità – un voto positivo, non dovrebbe essere interpretato come il 40% della società greca che sostiene il tipo di neoliberismo autoritario che il partito rappresenta. Vi ho già detto che quasi un quarto dell’elettorato di ND è costituito da elettori dell’ultima ora, cioè da persone che non hanno legami forti con il partito. Lo vediamo anche nei sondaggi post-elettorali: gran parte dell’elettorato esprime sentimenti negativi – preoccupazione, dispiacere, rabbia, ecc. – sul risultato elettorale ed è piuttosto pessimista sul futuro politico della Grecia.

Un altro fattore che, almeno a mio avviso, ha giocato un ruolo è l’impatto delle crisi consecutive. Mi sembra che molti cittadini abbiano optato per la stabilità piuttosto che per il cambiamento, nonostante il fatto che questa stabilità significasse la continuazione di un governo pessimo sotto tutti i punti di vista. Ciò è stato esacerbato dal modo in cui la maggior parte dei media greci ha condotto i dibattiti pre-elettorali: invece di dare spazio ai partiti politici per rendere conto delle loro attività e presentare i loro programmi, hanno distorto le posizioni dei partiti di opposizione e hanno spostato la discussione dai problemi e dalle sfide attuali al 2015 e al confronto del precedente governo Syriza con la troika. Hanno deliberatamente diffuso fake news o fomentato il panico morale per creare la falsa impressione che le turbolenze economiche e sociali potrebbero emergere se Syriza dovesse formare un governo.

Infine, non dovremmo ignorare il ruolo del sistema elettorale. Alle recenti elezioni è stato applicato per la prima volta dal 1989 un sistema elettorale proporzionale, che ha creato un paradosso politico. Da un lato, Nuova Democrazia ha dichiarato fin dall’inizio della campagna elettorale che non intendeva perseguire un governo di coalizione e che avrebbe cercato il ballottaggio per ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento, poiché il ballottaggio si sarebbe svolto con un sistema diverso, più maggioritario. D’altro canto, Syriza ha sostenuto il sistema elettorale proporzionale e ha dichiarato che avrebbe perseguito la formazione di un governo di coalizione con altri partiti progressisti come il PASOK/KINAL, il Partito Comunista (KKE) e il MeRA25. Tuttavia, gli altri partiti progressisti hanno respinto questa proposta, dando così agli elettori l’impressione che un voto per Syriza fosse un voto per l’instabilità, dato che il partito non sembrava avere alleati.

Allo stesso tempo, la ricerca di una coalizione ha fatto sì che Syriza fosse ritenuta responsabile non del proprio programma politico, ma del programma e delle dichiarazioni dei suoi potenziali alleati. È il caso, ad esempio, della proposta del MeRA25 di creare una moneta sostitutiva come sistema parallelo all’euro.

È possibile dire chi ha votato per Mitsotakis e cosa sperava di ottenere facendo ciò?

L’analisi dei dati elettorali è ancora in corso. Tuttavia, è chiaro che Mitsotakis e il suo partito hanno prevalso in quasi tutte le regioni – anche in quelle con una forte tradizione anti-destra, come Creta – e in tutte le categorie socio-demografiche.

Secondo gli exit poll, sembra che Mitsotakis abbia ricevuto un sostegno particolarmente forte tra i lavoratori autonomi e i pensionati, ma la sua performance elettorale è stata piuttosto forte anche tra i segmenti che tradizionalmente votano per la sinistra, come i dipendenti del settore pubblico. Lo stesso vale per le diverse categorie demografiche e soprattutto per le diverse coorti di età, dato che per la prima volta dal 2012 ND è riuscita a conquistare una quota maggiore di voti giovanili (17-34 anni) rispetto a Syriza.

Come ho detto, è difficile spiegare questa scelta in poche parole. In linea di massima, direi che questi elettori hanno optato per Mitsotakis come “il diavolo che conoscono”, per così dire, rispetto a Syriza, che hanno percepito come una navigazione in acque inesplorate a causa di quanto ho già spiegato.

Come si sta preparando Syriza per le seconde elezioni del 25 giugno? Come possono i membri motivarsi a combattere dopo una sconfitta così demoralizzante?

Come tutti gli esponenti della sinistra, i membri e i sostenitori di Syriza sono persone che hanno continuato a lottare per la giustizia sociale, l’uguaglianza e la democrazia in tempi molto più difficili di quelli attuali. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che, anche dopo i risultati del 21 maggio, Syriza rimane uno dei partiti più forti in Europa – non solo della sinistra radicale, ma anche del campo progressista più in generale.

Per noi le prossime elezioni sono importanti non in termini di interessi di partito miopi, ma per la società greca nel suo complesso. Crediamo fermamente che le nostre critiche al governo Mitsotakis fossero valide: era socialmente insensibile, economicamente estremamente neoliberale, istituzionalmente antidemocratico e opaco. Il loro piano per i prossimi quattro anni è ancora peggiore: una vittoria di ND, soprattutto se si traduce in un’ampia maggioranza parlamentare, sarà socialmente distruttiva.

Abbiamo già diverse indicazioni sulle politiche che intendono perseguire. Solo pochi giorni fa, uno dei candidati del partito ha dichiarato che i pazienti con cancro terminale non dovrebbero essere ammessi al sistema sanitario – nemmeno per le cure palliative – perché costano troppo. Non è stato l’unico ad attaccare l’accesso al sistema sanitario pubblico. Lo stesso vale per l’istruzione pubblica e altri ambiti.

“La sinistra greca nel suo complesso dovrebbe riflettere più profondamente sui recenti risultati elettorali e riorientarsi non solo verso proposte programmatiche più moderne e radicali e un lavoro ideologico più audace, ma anche verso una maggiore unità o, almeno, un’azione collettiva”.

Come ha detto Alexis Tsipras nel suo discorso al Comitato centrale di Syriza dopo le elezioni, il piano di Mitsotakis è quello di “conquistare non solo la maggioranza parlamentare, ma l’onnipotenza, che gli permetterà di procedere a modifiche profondamente conservatrici della Costituzione. Se ne ha la possibilità, non vuole avere un rivale. Vuole sbarazzarsi di Syriza, che è l’unico avversario politico che può fermarlo e che può lottare per difendere lo stato sociale, la sanità pubblica, l’istruzione e i diritti dei lavoratori”.

Per questo motivo, il giorno dopo le elezioni, Syriza e il suo leader, il compagno Alexis Tsipras, si sono ovviamente assunti la responsabilità degli errori commessi che hanno alienato parte del nostro elettorato. Ma allo stesso tempo ci siamo impegnati a correggere quegli errori e, soprattutto, a partecipare alle prossime elezioni di ballottaggio più determinati e uniti che mai. Abbiamo deciso collettivamente che, sebbene il risultato sia stato uno shock doloroso, non è il momento di piangere, ma di combattere. È quello che stiamo facendo da allora, perché sappiamo che rovesciare l’equilibrio di forze emerso dal voto di maggio è fondamentale per la società greca e, soprattutto, per le persone che cerchiamo di rappresentare.

In questo spirito, Syriza sta prendendo iniziative concrete per comunicare il suo messaggio in modo più efficace. Con lo slogan “Società giusta – Prosperità per tutti”, ci stiamo concentrando sul far conoscere e comprendere meglio il nostro programma e sul rendere chiaro quale alternativa Syriza rappresenti. In termini di comunicazione, abbiamo presentato un gruppo di compagni molto competenti che hanno sia l’esperienza politica che le conoscenze accademiche e professionali per sostenere pienamente le nostre posizioni.

In questo senso, siamo ottimisti e, soprattutto, determinati a continuare a lottare fino all’ultimo minuto delle prossime elezioni.

Quali errori ritiene che Syriza abbia commesso in termini di performance politica e campagna elettorale?

Dopo un risultato del genere, gli errori e le cause possono e devono essere rintracciati a diversi livelli. Tuttavia, in questo momento, poiché siamo obbligati a identificare i nostri errori e a correggerli mentre siamo ancora sul campo di battaglia elettorale, mi limiterò a quelli più evidenti e importanti, che sono stati discussi anche all’interno del partito. Naturalmente, questo elenco non è esaustivo e una valutazione complessiva della nostra performance elettorale seguirà dopo il ballottaggio.

Ho già accennato a come, in parte a causa dei nostri errori o della nostra inefficienza, Nuova Democrazia sia riuscita a imporre un programma di paura e a promuovere la stabilità rispetto al cambiamento, nonché al vicolo cieco in cui ci siamo trovati quando abbiamo difeso il sistema elettorale proporzionale e la formazione di un governo di coalizione. A parte questi due aspetti, tuttavia, credo che uno dei nostri principali errori, o meglio carenze, sia stato che a volte la nostra immagine come entità collettiva – per molto tempo ma soprattutto nei giorni critici prima del voto – non è stata di coesione, responsabilità e organizzazione.

Come ha sottolineato Alexis Tsipras, le dichiarazioni pubbliche fuori luogo anche negli ultimi giorni prima delle elezioni, i tentennamenti, la mancanza di responsabilità e persino il fatto di non aver capito quanto l’elettorato fosse sospettoso nei nostri confronti ci sono costati cari. Nelle sue esatte parole, questi errori ci costringono a cambiare “verso la serietà, verso la responsabilità, verso la collettività”.

Il partito ha forse sbagliato volto pubblico? O, per dirla in modo più provocatorio, la società greca soffre di “stanchezza da Tsipras”?

Alexis Tsipras non ha mai evitato le responsabilità nei 15 anni in cui è stato leader di Synaspismos e poi di Syriza. Ha combattuto molte battaglie cruciali a nome del suo partito e del suo Paese. In questo senso, non si è nascosto nemmeno dopo queste elezioni. Fin dal primo momento si è assunto la responsabilità di un risultato inaspettatamente negativo.

Tuttavia, non solo Syriza e tutti i suoi funzionari e membri, ma anche i sostenitori del partito sono al suo fianco in questa battaglia cruciale. La prima ragione è che Tsipras è un leader politico di grande esperienza, con grandi risultati sia all’opposizione che al governo. Oserei dire che è uno dei pochi veri statisti del nostro tempo.

È stato sotto la sua presidenza che la Grecia è uscita dal circolo vizioso dei programmi di salvataggio e dell’austerità, che siamo riusciti a salvaguardare molti diritti sociali e a proteggere – anche nelle circostanze più difficili – le parti più vulnerabili della nostra società. Abbiamo concluso un accordo molto importante con la Macedonia del Nord che promuove la pace e la stabilità nei Balcani, e la Grecia ha accolto e gestito con successo, nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, forse uno dei più grandi flussi migratori che l’Europa abbia mai conosciuto.

“A mio avviso, è importante che la Sinistra europea vada oltre l’espressione di solidarietà reciproca e inizi a discutere in modo più approfondito”.

È quindi ragionevole che egli rimanga molto popolare tra i cittadini greci, anche dopo la nostra recente sconfitta e nonostante il fatto che ND e i nostri avversari lo abbiano sistematicamente preso di mira personalmente con fake news, perché sanno che la sua leadership è stata una risorsa importante per Syriza.

La seconda ragione per cui siamo al fianco del nostro leader e per cui non attribuirei la nostra sconfitta a Tsipras personalmente è che a sinistra facciamo tutto collettivamente. Siamo stati insieme in tutte le nostre vittorie, in tutte le nostre lotte e in tutte le nostre sconfitte, e questo è ciò che continueremo a fare.

Naturalmente, la critica e l’autocritica fanno parte della nostra identità, e naturalmente Alexis Tsipras ha commesso degli errori – sarebbe impossibile per una persona che ha fatto così tanto non commettere errori. È stato il primo a riconoscerli. Ma è molto lontano dal dire che il volto pubblico era sbagliato, e non sono d’accordo.

Syriza non è l’unico partito di sinistra ad aver perso voti. Il MeRA25 di Yanis Varoufakis non è riuscito a rientrare in Parlamento, mentre solo i comunisti e i socialdemocratici (PASOK-KINAL) sono riusciti ad aumentare la loro quota di voti. Cosa dicono questi risultati sullo stato della sinistra greca in generale?

La quota elettorale complessiva della sinistra greca è diminuita nelle elezioni di maggio. I principali partiti politici di sinistra, incluso il PASOK-KINAL, hanno ottenuto collettivamente il 41,4%, mentre gli stessi partiti avevano ottenuto il 48,4% nel 2019 e il 50,2% nel settembre 2015, includendo Unità Popolare/LAE al posto del MeRA25. Detto questo, non sono sicuro che si possa concludere che la sinistra in Grecia sia generalmente in declino. La società greca è stata una delle più orientate a sinistra in Europa per molti decenni, quindi dovremmo evitare di saltare a conclusioni affrettate.

Tuttavia, a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascun partito, ritengo che la sinistra abbia sofferto della sua frammentazione. I guadagni del PASOK e del KKE, benché degni di nota data la forza complessiva di questi partiti (ciascuno ha guadagnato 2-3 punti percentuali), non indicano un cambiamento significativo nella struttura del sistema partitico greco.

Pertanto, a mio avviso, la sinistra greca nel suo complesso dovrebbe riflettere più profondamente sui recenti risultati elettorali e riorientarsi non solo verso proposte programmatiche più moderne e radicali e un lavoro ideologico più audace, ma anche verso una maggiore unità o, almeno, un’azione collettiva.

I sostenitori del governo affermano che Mitsotakis ha prevalso grazie alla crescita economica del 3-5%, superiore alla media dell’UE, al calo dei tassi di disoccupazione e alle riforme in corso del mercato del lavoro e della digitalizzazione. Dicono che la reputazione della Grecia è migliorata da quando Mitsotakis è al potere e che ND non aveva un avversario serio in Syriza. Vi sembra ragionevole?

Sembra bello, ma purtroppo non ha nulla a che vedere con la realtà sociale ed economica che vive il popolo greco.

Prima di tutto, vediamo quale parte del miglioramento delle condizioni socio-economiche può essere effettivamente attribuita a Mitsotakis. Ad esempio, visto che ne ha parlato: il calo della disoccupazione è stato soprattutto un risultato del governo di Syriza, che ha portato la disoccupazione dal 26,5% del 2014 al 17,3% del 2019 – un calo di 9,2 punti percentuali in un periodo molto difficile a causa dell’austerità imposta. Il governo di ND l’ha ulteriormente ridotta solo al 12,2% dal 2019 al 2022 – di 5,1 punti percentuali, in un periodo in cui il quadro fiscale dell’UE era significativamente diverso e il governo aveva molti strumenti per alimentare la crescita economica.

Per quanto riguarda i risultati socio-economici della DN, citerò solo alcuni degli indicatori più caratteristici. In primo luogo, secondo i dati dell’OCSE, i lavoratori greci hanno subito il quarto calo più significativo dei salari reali – 7,4% – a causa delle misure insufficienti e sbagliate del governo Mitsotakis contro l’inflazione.

Allo stesso modo, la Grecia è al terzo posto nell’UE in termini di PIL pro capite in standard di potere d’acquisto, secondo Eurostat. Come si vede, il tenore di vita dei greci è stato gravemente colpito dalla crisi inflazionistica in corso. In secondo luogo, l’indice di disuguaglianza del reddito, il coefficiente Gini, che era diminuito significativamente quando Syriza era al potere, è aumentato di nuovo come risultato delle politiche di ND.

Per quanto riguarda la reputazione della Grecia, non dimentichiamo che nell’ultimo anno la Grecia è balzata agli onori delle cronache di tutti i principali media internazionali non per i suoi risultati, ma per l’enorme scandalo delle intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto politici, giornalisti, funzionari militari e governativi e altre figure pubbliche. Questo scandalo ha coinvolto direttamente l’ufficio di Mitsotakis, se non lui personalmente. Inoltre, la Grecia è stata declassata da una democrazia liberale a una “democrazia elettorale” – cioè solo un gradino sopra i regimi autocratici – nel Rapporto sulla democrazia 2023 dell’Istituto V-Dem.

Come state affrontando personalmente questa sconfitta?

In una frase? Con quello che ci ha insegnato Gramsci: pessimismo dell’intelletto e ottimismo della volontà.

So che la situazione è difficile, non solo per Syriza, ma soprattutto per la società greca nel suo complesso, alla quale ovviamente appartengo anch’io. Sono preoccupato, ad esempio, per ciò che accadrà al sistema sanitario pubblico, al quale devo anche personalmente il mio benessere. Mi preoccupa un ulteriore arretramento sui diritti sociali e del lavoro o l’aumento delle disuguaglianze e dell’esclusione sociale. E, naturalmente, mi preoccupa l’impatto che il dominio di un partito di destra così autoritario avrà sui diritti e sulle istituzioni democratiche.

Tuttavia, so che non possiamo far altro che continuare a lottare, correggendo man mano i nostri errori e i nostri difetti. Alla fine, sono ottimista sul fatto che riusciremo a ribaltare l’equilibrio di forze emerso dal voto di maggio. Inoltre, come le ho detto prima, non dimentico che, anche dopo una simile sconfitta, rimaniamo uno dei partiti di sinistra e progressisti più forti d’Europa.

Come possono i partiti e le organizzazioni della sinistra europea sostenere la sinistra greca, e in particolare Syriza, durante il ballottaggio?

La solidarietà dei nostri compagni e amici è ed è sempre stata preziosa. Sapere che anche le sinistre e i progressisti di tutta Europa e del mondo lottano per la giustizia sociale, l’uguaglianza e la democrazia nei loro rispettivi Paesi, di solito affrontando difficoltà molto più gravi delle nostre, ci rende più forti e determinati.

A parte questo, e al di là dell’attuale battaglia elettorale in Grecia, penso che il modo migliore per la sinistra europea di aiutare Syriza e gli altri sia quello di ottenere vittorie e diventare più forti nei rispettivi Paesi. Questo è l’unico modo per spostare l’equilibrio delle forze nel nostro continente.

A mio avviso, è importante che la Sinistra europea vada oltre l’espressione di solidarietà reciproca e inizi a discutere in modo più approfondito. Per quanto riguarda la comprensione delle nostre peculiarità nazionali e regionali, dobbiamo imparare dai nostri errori, analizzare le tendenze delle nostre rispettive società e, soprattutto, scambiare idee su come diventare più influenti ed efficaci nelle nostre battaglie politiche, per convincere le persone che il futuro è in una società solidale e giusta con prosperità per tutti