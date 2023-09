Disastro alluvioni in Libia, una terra senza speranza

Decine di migliaia di morti dopo l’alluvione in Libia. Il caos politico causato dai Paesi NATO impedisce aiuti efficaci.

Il bilancio documentato delle vittime del disastro dell’alluvione in Libia continua a salire alle stelle e potrebbe raggiungere i 20.000 morti nella sola città di Darna, la più colpita. Lo ha riferito il sindaco della città, Abd Al-Moneim Al-Gheiti, all’emittente televisiva saudita Al-Arabija mercoledì sera. A Darna, interi quartieri sono stati spazzati via dalle inondazioni dopo la rottura di due dighe, portando con sé innumerevoli persone. I corpi vengono ancora trovati 24 ore su 24, bloccati in metri di fango o galleggianti in mare. Secondo i dati ufficiali, giovedì mattina erano state seppellite circa 3.000 vittime e altre 2.000 erano in preparazione. I corpi sono spesso sepolti in semplici sacchi per cadaveri in fosse comuni. Oltre alle vittime di Darna, c’è un numero imprecisato di rifugiati che si erano radunati sulla costa orientale della Libia per raggiungere l’Europa e che sono stati spazzati via dalle inondazioni. Probabilmente non si saprà mai con esattezza quanti di loro sono annegati.

Nel frattempo si stanno attivando anche gli aiuti internazionali. La Turchia ha reagito tempestivamente e ha organizzato i primi voli di soccorso verso la Libia. Anche gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e altri Stati arabi hanno iniziato a fornire aiuti. Mercoledì si sono aggiunti anche Stati dell’UE, come Italia, Francia e Germania, che hanno inviato in Libia attrezzature mediche, generatori di corrente e soccorritori. La ricerca disperata di sopravvissuti continua. Inoltre, le oltre 30.000 persone rimaste senza casa devono essere assistite.

Le attività di soccorso sono complicate dalle disastrose condizioni politiche della Libia, che si stanno ora delineando dopo lo shock della prima impressione del disastro. Se le autorità libiche avessero funzionato adeguatamente, avrebbero potuto avvertire ed evacuare la popolazione in tempo, ha criticato giovedì a Ginevra Petteri Taalas, segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite. Tuttavia, la Libia non ha più autorità funzionanti da quando i Paesi della NATO hanno ridotto il Paese in macerie nel 2011 per rovesciare Muammar Gheddafi. Da allora, il Paese è afflitto da una guerra civile che si riaccende continuamente. Due governi – uno a Tripoli e uno a Bengasi, nella Libia orientale – rivendicano ciascuno il potere. Le milizie dominano le strade, mentre negli uffici regna la corruzione più totale. Le infrastrutture libiche – non c’è da stupirsi in queste condizioni – sono in uno stato desolante. Tutto questo non solo ha portato al fatto che la manutenzione delle dighe di Darna lascia molto a desiderare. Sta anche rendendo molto difficile il coordinamento delle attività di aiuto.

La rabbia per gli abusi dello Stato sta crescendo rapidamente tra la popolazione, secondo quanto riferito dai resti della città. Esperti del Paese come Tarek Megerisi dell’European Council on Foreign Relations (ECFR) stanno già avvertendo che le rivolte potrebbero essere all’orizzonte. Megerisi sottolinea anche i post sui social media secondo i quali l’Europa non solo ha spianato la strada ai corrotti circoli dirigenti libici con il bombardamento del 2011, ma è anche scesa ripetutamente a patti con loro, ad esempio per respingere i rifugiati. La rabbia contro l’Europa potrebbe facilmente aumentare: l’UE deve affrettarsi a fornire aiuti sostanziali per smorzarla.