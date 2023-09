I cineasti palestinesi riflettono sul fallimento degli accordi di Oslo 30 anni dopo

Nel settembre 2023 ricorre il trentesimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione di principi israelo-palestinese. Con la dichiarazione del settembre 1993, divenuta poi nota come Accordo di Oslo I, Israele ha riconosciuto l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) come rappresentante dei palestinesi, mentre l’OLP ha a sua volta riconosciuto formalmente lo Stato di Israele.

Di Katja Hermann* – Rosa Luxemburg Stiftung

È stato raggiunto un accordo sia sull’istituzione di un governo palestinese autonomo sia sul ritiro graduale di Israele dai territori palestinesi occupati, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, che non dovrebbe durare più di cinque anni. Durante questo periodo di transizione, dovevano essere chiarite questioni particolarmente controverse come la demarcazione del confine tra Israele e gli Stati palestinesi, la questione dei rifugiati, lo status di Gerusalemme, il futuro degli insediamenti e le questioni di sicurezza, e doveva essere determinato uno status finale sulla base della risoluzione 242/338 delle Nazioni Unite.[1] Nonostante lo scetticismo, erano tempi pieni di speranza; una Palestina libera e la fine dell’occupazione militare che, in violazione del diritto internazionale, durava dal 1967, sembravano a portata di mano.

Come sappiamo, il periodo di transizione di cinque anni è trascorso senza che le “questioni sullo status finale” venissero risolte. A partire dall’ultimo e fallimentare round di negoziati a Camp David nel 2000, il processo di Oslo deve essere considerato un fallimento. Varie cause tra i partecipanti hanno contribuito al fallimento dei negoziati, con alcuni aspetti così gravi da rendere assurdi tutti i successivi tentativi di riprendere i negoziati o di trovare altri approcci alla risoluzione del conflitto: nonostante l’accordo, Israele ha bloccato e ignorato per anni gli accordi e le scadenze concordate, scegliendo invece di stabilire ed espandere sistematicamente gli insediamenti, le reti stradali e i confini in territorio palestinese.

Così, fin dall’inizio, sono stati violati i principi fondamentali dell’Accordo di Oslo, che richiedevano che lo status dell’area oggetto di negoziazione non cambiasse durante il processo negoziale.[2] Sono state create condizioni che hanno reso impossibile lo sviluppo di una polarità palestinese e sempre più irrealistica la possibilità di una soluzione a due Stati. Inoltre, un importante difetto di progettazione dell’Accordo di Oslo è stato quello di non aver tenuto conto dell’equilibrio di potere in un contesto di occupazione (o di averlo fatto in modo insufficiente). Non sono stati messi in atto meccanismi di monitoraggio o di sanzione validi nel caso in cui i tempi non fossero stati rispettati o gli accordi fossero stati silurati. Questo fallimento ha ignorato attivamente la realtà che i negoziati in situazioni di conflitto asimmetrico, tra una potenza occupante e una popolazione che vive sotto occupazione militare, non possono funzionare senza questi meccanismi.

A trent’anni di distanza, l’occupazione continua e i palestinesi vivono ancora in una situazione di assoluta precarietà. Milioni di rifugiati palestinesi e le loro famiglie che vivono nella diaspora non hanno alcuna prospettiva futura. Inoltre, le legittime rivendicazioni dei palestinesi in base al diritto internazionale e ai diritti umani sono marginalizzate a livello internazionale. In alcuni contesti, soprattutto in Germania, i palestinesi si trovano di fronte a xenofobia e razzismo che incidono profondamente sulla loro partecipazione sociale e politica, sullo sviluppo professionale e sulla vita quotidiana.

Gli sviluppi in Palestina dopo il fallimento degli accordi di Oslo sono ben documentati. La situazione nei territori occupati è oggi la seguente:

L’occupazione in violazione del diritto internazionale * La frammentazione dei territori e della società palestinese * Un sistema di apartheid [3] * Il disprezzo per i diritti umani * L’annessione di terre * La distruzione e l’esproprio di case e infrastrutture * La violenza perpetrata dai coloni militanti * L’alienazione tra la leadership palestinese e la popolazione * L’escalation di violenza e contro-violenza * La delegittimazione e la criminalizzazione dei gruppi critici della società civile * Due pesi e due misure nella valutazione politica internazionale della situazione * Nessuna autodeterminazione * Nessuna giustizia * Nessuna pace.

Il futuro appare distopico per la Palestina, con un alto rischio di escalation di violenza.

Il “sistema di Oslo” continua a esercitare la sua influenza e ha avuto conseguenze di vasta portata per la Palestina dal punto di vista sociale, politico ed economico. Come risultato degli accordi, i territori palestinesi sono divisi in diverse zone, di cui solo una piccola parte – principalmente le città più grandi della Cisgiordania – è interamente sotto il controllo dell’Autorità Palestinese (AP).

Tuttavia, le incursioni delle forze militari e di sicurezza israeliane fanno ancora parte della vita quotidiana in queste zone. I restanti territori sono in gran parte o completamente sotto il controllo delle forze di occupazione. L’AP dipende completamente da Israele e dai donatori internazionali; la sua autorità è limitata a un ruolo essenzialmente amministrativo. L’Autorità palestinese non è in grado di garantire la sicurezza dei propri cittadini, né di gestire autonomamente il proprio bilancio nazionale, né tantomeno di controllare i propri confini esterni. È inoltre gravata da una mancanza di legittimità democratica e da un comportamento sempre più autoritario nei confronti della sua stessa popolazione, soprattutto dei critici.

Dopo gli accordi di Oslo si è creato un complesso sistema di frammentazione e dipendenza che consente piccole finestre di normalità e fornisce a gruppi specifici l’accesso a risorse e privilegi. Questi sono accessibili, ad esempio, a coloro che appartengono alla rete dell’AP: le migliaia di famiglie in Cisgiordania che beneficiano direttamente o indirettamente dell’AP. Gli accordi di Oslo costringono inoltre l’Autorità palestinese a collaborare strettamente con le forze di sicurezza israeliane, il che significa che l’Autorità palestinese svolge un ruolo di supporto, a prescindere dalle sue prestazioni.

Inoltre, questo sistema di frammentazione e dipendenza è legato al settore degli aiuti, che dall’inizio degli anni ’90 ha sostenuto la creazione di una nazione palestinese fornendo miliardi di dollari per la cooperazione internazionale e lo sviluppo. Questi aiuti hanno cambiato la struttura socio-economica della popolazione palestinese; è emersa una nuova classe che beneficia delle risorse e delle opportunità a cui ha accesso in quanto parte della scena politica internazionale. Allo stesso tempo, la dipendenza dai finanziamenti esterni è così elevata che gli sforzi e gli approcci locali sono subordinati agli interessi e alle linee guida delle organizzazioni donatrici straniere. Senza questi finanziamenti, un ampio settore della società civile palestinese si fermerebbe. Tuttavia, per la stragrande maggioranza delle persone, una Palestina post Accordo di Oslo non offre un futuro vivibile.

Nel 2013, in occasione del ventesimo anniversario dell’Accordo di Oslo I, l’Ufficio per la Palestina della Fondazione Rosa Luxemburg a Ramallah ha chiesto ad artisti e registi palestinesi e della diaspora palestinese cosa significasse per loro “Oslo”, invitandoli a catturare le loro risposte in brevi videoclip. Come si può esprimere in immagini questa situazione inquietante? Il passare del tempo, i sogni e le speranze, la mancanza di speranza. In che modo le immagini potrebbero fungere da riferimenti storici al processo di Oslo? Il risultato è il progetto cinematografico Suspended Time, prodotto da Idioms Film. Il tempo sospeso è un tempo in cui le cose accadono e allo stesso tempo tutto sembra fermarsi.

Il progetto è composto da nove cortometraggi, un montaggio di impressioni, riflessioni e immaginazioni molto diverse. Twenty Handshakes for Peace di Mahdi Fleifel presenta filmati storici e interviste in loop continuo, mentre Long War di Asma Ghanem è caratterizzato da ripetizioni infinite, che terminano con immagini pixelate al di là di ogni riconoscimento. In Oslo Syndrome di Ayman Azraq, i ricordi personali registrati in lettere riflettono le speranze e anche le delusioni associate all’Accordo di Oslo, mentre in Leaving Oslo di Yazan Khalili vediamo storie di partenze e arrivi, di ritorni e ripartenze. Appartment 10/14 di Tarazan e Arab Nasser si concentra sulle fantasie dei regali che una fidanzata porterà per il suo compleanno, prima di essere trattenuta a un posto di blocco. In Interferences di Amin Nayfeh, vediamo le immagini di chi è intrappolato in appartamenti e situazioni, e in Message to Obama di Muhannad Salahat, la rabbia dei bambini che vogliono informare il presidente americano della loro situazione su Facebook. Sentiamo le urla da Ramallah in From Ramallah di Assem Nasser, e in Journey of a Sofa di Alaa Al Ali, un divano viene trasportato con grande cura e sforzo attraverso gli stretti vicoli di un campo profughi, solo che alla fine si rivela essere quello sbagliato.

Quest’anno, nel settembre 2023, 30 anni dopo gli accordi di Oslo, proiettiamo nuovamente questi filmati. Non hanno perso nulla del loro significato, anzi, mentre il tempo continua a fermarsi, le urla si fanno più forti.

*Katja Hermann dirige l’unità Asia occidentale della Fondazione Rosa Luxemburg a Berlino.

NOTE:

[1] Risoluzione ONU 242: ritiro di Israele dai territori occupati nella guerra del 1967; Risoluzione ONU 338: cessate il fuoco dopo la guerra dello Yom Kippur, attuazione della Risoluzione ONU 242, apertura di negoziati con l’obiettivo di instaurare una pace giusta e duratura in Medio Oriente.

[2] Art. 1 dell’accordo Gaza-Jericho.

[3] Amos Goldberg, “L’apartheid è unsere Realität in Israele. Israele wurde lange Zeit in Schutz genommen. Warum meine Heimat den Vorwurf aushalten muss, ein Apartheid-Regime zu sein”, da un articolo pibblicato in: Frankfurter Allgemeine, 22.8.2023 (disponibile solo con abbonamento).

Tempo sospeso

Cortometraggi e videoclip sugli accordi di Oslo dal punto di vista palestinese.

Prodotto da Idioms Film in collaborazione con l’Ufficio Regionale Palestina della Fondazione Rosa Luxemburg a Ramallah.

Tutte le opinioni espresse in questo programma cinematografico sono esclusivamente quelle dei singoli registi e non necessariamente quelle dei produttori o dei loro sponsor e partner. Tutti i diritti riservati, 2014.

Lunga Guerra – Asma Ghanem

20 strette di mano per la pace – Mahdi Fleifel

Sindrome di Oslo – Ayman Azraq

Appartamento 10/14 — Arabo e Tarzan Nasser

Interferenza – Ameen Nayfeh

Viaggio di un divano – Alaa Al Ali

Lettera a Obama – Mohanad Salahat

Da Ramallah – Asem Nasser

Lasciando Oslo – Yazan Khalili