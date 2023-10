LIBERATEVI DELLA VERGOGNA SCIOGLIETE IL PD

Provo solo disgusto per il PD, un partito che prende decisioni ignobili e poi passa il tempo a cercare di mascherarle con trucchi e trucchetti. Al Parlamento Europeo il PD ha votato, assieme a Meloni e ai fascisti di Vox, per dire no al cessate il fuoco.

Sia chiaro il PD non ha soltanto rifiutato il sostegno alla Palestina, ma ha approvato il genocidio a Gaza , perché questo significa dire adesso no al cessate il fuoco.

Poi però il PD deve mantenere i rapporti con le organizzazioni storicamente ad esso vicine, CGIL, ANPI, ARCI, che, pur tra cautele e opportunismi, il cessate il fuoco lo chiedono. Ecco allora che Schlein lascia la “scelta personale” ai suoi dirigenti. Alcuni andranno ad applaudire i bombardieri israeliani, altri andranno in piazza coi pacifisti moderati, la segreteria, per non dover scegliere, andrà tutta al convegno sull’artigianato tosco emiliano. Poi si ritroveranno tutti per fare le liste alle elezioni.

Il PD è un partito a destra rispetto all’ONU, al centro per il trasformismo, a sinistra proprio su niente. I sostenitori del PD dovebbero liberarsi della vergogna e sciogliere il loro partito per manifesta e dannosa inutilità.

Giorgio Cremaschi Pap UP