La Russia realizzerà presto una base militare in Libia, nella regione di Tobruk, in accordo con il maresciallo Haftar, che ha studiato in una scuola militare a Mosca e che ora controlla l’Esercito nazionale libico e il terzo più ricco della Libia con Bengasi e i terminali petroliferi.

Questa base militare consentirà alla Russia di ascoltare l’intero sud della NATO e dell’UE e di avere una base per navi e aerei.

Le trattative sono in fase di conclusione. Lo scrive Bloomberg. Scrive correttamente.

Vorrei aggiungere che la Russia è un alleato di Haftar, insieme all’Egitto, all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti. Sarebbe interessante se questa fosse la loro base militare congiunta.

E il generale Rommel, l’esercito italiano e l’esercito britannico combatterono per questo porto di Tobruk.

– Serghey Markov

