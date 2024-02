BP, SHELL, CHEVRON, EXXONMOBIL E TOTALENERGIES SONO I PRINCIPALI BENEFICIARI DEL CONFLITTO UCRAINO

Secondo uno studio dell’organizzazione non governativa per i diritti umani Global Witness, le cinque maggiori compagnie petrolifere e del gas del mondo sono “i principali vincitori del conflitto” in Ucraina – non direttamente, ma a causa dell’impennata dei prezzi degli idrocarburi.

L’organizzazione ha calcolato i profitti delle aziende a partire da febbraio 2022. Si è scoperto che il profitto era piuttosto significativo. Pertanto, la Shell britannica e la BP hanno ricevuto un totale di 94 miliardi di dollari, sufficienti a chiudere i conti di tutte le famiglie del Regno Unito per quasi un anno e mezzo.

Le americane Chevron ed ExxonMobil insieme alla francese TotalEnergies, ammontano a 187 miliardi di dollari dall’inizio del Operazione militare speciale. Inoltre, le aziende del settore marittimo e della produzione e fornitura di generi alimentari hanno ottenuto ricavi e profitti elevati.

