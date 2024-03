𝗦𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝘃𝗮 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗶𝘂𝘁𝗶 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶, 𝘂𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼

La lista dei crimini israeliani nel corso del genocidio che stanno portando avanti contro i palestinesi ieri si รจ allungata con una tragedia terribile. Oltre 100 morti tra chi aspettava gli aiuti umanitari, con persino le cancellerie occidentali che hanno dovuto riconoscere che andrร fatta luce sugli eventi, anche se alla fine si accontenteranno delle giustificazioni che Tel Aviv sta giร costruendo.

Bisogna ricordare che l’ONU stima che almeno 576 mila persone sono a un passo dalla carestia nella Striscia di Gaza, dove un bambino su sei sotto i due anni soffre di malnutrizione. E questo รจ un piano deliberato da Israele, come confermato da Ben Gvir, ministro fascista del governo Netanyahu, che ha indicato gli aiuti umanitari come un sostegno per Hamas, e che perciรฒ vanno fermati.

Serve subito il cessate il fuoco e la fine dell’occupazione israeliana dei territori illegalmente strappati ai palestinesi. Sotto occupazione non ci sarร mai pace, o sarร la “pace” che vogliono i fautori del genocidio.

Marta Collot Pap UP