Manifestazioni pro-Palestina: migliaia nelle piazze da Milano a Roma

Da Milano a Roma migliaia di cittadini sono scesi in strada con bandiere e striscioni per esprimere sostegno al popolo palestinese e per chiedere il cessate il fuoco da parte di Israele. A Milano la manifestazione è partita da piazza San Babila alle 15:00 e si concluderà davanti alla stazione centrale, mentre a Roma i manifestanti si sono radunati a piazza Vittorio e arriveranno a pizzale Tiburtino. Sono previsti cortei anche a Pisa e a Firenze, dove i ragazzi sono tornati in piazza ad una settimana dalle cariche della polizia sugli studenti. Infine, sono state registrate centinaia di persone anche a Empoli e Trieste.

