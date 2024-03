𝗚𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲!

Oggi in manifestazione a Genova contro l’ennesima passerella di un governo che promuove guerra all’esterno e all’interno del paese. All’inaugurazione del nuovo tunnel subportuale hanno partecipato Salvini e Piantedosi, le due figure simbolo della repressione in atto in Italia. Tra la precettazione degli scioperi e le manganellate agli studenti, i due ministri si permettono pure di apparire nella cittร del Ponte Morandi fianco a fianco dei vertici di Autostrade per l’Italia, tornata alla gestione pubblica pagando miliardi ai responsabili della tragedia.

Le stragi del Ponte Morandi, di Brandizzo, di Firenze, hanno delle responsabilitร politiche ben precise nella classe dirigente di questo paese e nel padronato che fonda la sua ricchezza sullo sfruttamento e sulla mancanza di sicurezza. Per questo eravamo in piazza con Cambiare Rotta – organizzazione giovanile comunista e OSA, mentre dentro al porto il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali ha contestato faccia a faccia i ministri, e per questo va introdotto al piรน presto il reato di omicidio sul lavoro!

Marta Collot Pap UP