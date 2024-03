Il 7° Vertice del Forum dei Paesi esportatori di gas si conclude con la Dichiarazione di Algeri: gas naturale per un futuro sicuro e sostenibile

Il 7° Vertice del Forum dei Paesi Esportatori di Gas (GECF) si è concluso ad Algeri con la Dichiarazione di Algeri, enfatizzando l’importanza del gas naturale per un futuro sicuro e sostenibile. Di seguito la traduzione del comunicato ufficiale pubblicato sul sito del GECF.

Il 7° Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi Membri del Forum dei Paesi Esportatori di Gas (GECF) si è riunito nella storica città di Algeri, nella Repubblica Democratica Popolare d’Algeria, il 2 marzo 2024. Durante il vertice, i leader hanno approvato la Dichiarazione di Algeri nello spirito di solidarietà e cooperazione.

Sua Eccellenza il Signor Abdelmadjid Tebboune, Presidente della Repubblica Democratica Popolare d’Algeria, ha ospitato il 7° Vertice del GECF. Il Vertice ha riunito Capi di Stato e di Governo dei Paesi Membri, che comprendono Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago, Emirati Arabi Uniti e Venezuela, dei Paesi Osservatori, ovvero Angola, Azerbaigian, Iraq, Malaysia, Mauritania, Mozambico e Perù, e dei Paesi Ospiti, tra cui Italia, Oman, Senegal e Tunisia. Il vertice è stato inoltre partecipato da rappresentanti di organizzazioni internazionali, quali la Commissione Africana per l’Energia, l’Organizzazione dei Produttori di Petrolio Africani, l’Istituto di Ricerca Economica per l’ASEAN e l’Asia Orientale, l’Organizzazione dei Paesi Arabi Esportatori di Petrolio e l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio.

Sua Eccellenza il Signor Mohamed Arkab, Ministro dell’Energia e delle Miniere della Repubblica Democratica Popolare d’Algeria e Presidente della Riunione Ministeriale Straordinaria del GECF; Sua Eccellenza l’Ingegnere Javad Owji, Ministro del Petrolio della Repubblica Islamica dell’Iran e Presidente della Riunione Ministeriale del GECF per l’anno 2024; e Sua Eccellenza l’Ingegnere Mohamed Hamel, Segretario Generale del GECF; hanno partecipato all’evento.

Sua Eccellenza Abdelmadjid Tebboune ha affermato che il vertice “è un’opportunità per tracciare una visione condivisa per preservare gli interessi sia dei produttori di gas che dei consumatori, riflettendo il nostro impegno verso gli obiettivi del Forum dei Paesi Esportatori di Gas e la nostra determinazione a potenziarne il ruolo e a confermarne il contributo alla sicurezza energetica globale“, sottolineando che il gas naturale svolge “un ruolo fondamentale nel raggiungere lo sviluppo sostenibile e nel soddisfare i crescenti bisogni energetici globali” e che l’Algeria “ha sempre sostenuto l’idea di espandere il ruolo del gas naturale nello sviluppo sostenibile e il suo utilizzo come fonte pulita insieme alle nuove e rinnovabili energie“.

Sua Eccellenza Tebboune ha aggiunto: “Se tutti ci impegniamo a sostenere il progresso tecnologico in questo campo, contratti a lungo termine, prezzi equi e politiche che incentivano gli investimenti nell’energia, allora le sfide di oggi richiedono di potenziare il dialogo e l’azione multilaterale che porti al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati con la fondazione del nostro Forum“. Il Presidente Tebboune ha sottolineato: “L’impegno dell’Algeria a lavorare a stretto contatto con tutti, al fine di garantire un futuro comune e promettente per questa risorsa naturale, attraverso l’espansione e l’intensificazione dei contatti e delle consultazioni tra gli attori“. Il Presidente della Repubblica ha inoltre sostenuto “la costante e stretta cooperazione con i membri del Forum, che continua ad attirare nuovi Paesi per contribuire a rafforzare il prestigio internazionale del Forum e a raggiungere i suoi obiettivi strategici“.

Il 7° Vertice del GECF ha accolto con favore l’adesione della Repubblica del Mozambico, della Repubblica Islamica della Mauritania e della Repubblica del Senegal al Forum, confermando il perseguimento collettivo del GECF nella promozione della cooperazione energetica e del dialogo.

Il 7° Vertice del GECF si è incentrato sul tema “Gas Naturale per un Futuro Sicuro e Sostenibile”. Questo tema riveste particolare importanza a causa dell’importanza crescente del gas naturale come risorsa energetica conveniente, affidabile e sostenibile per promuovere lo sviluppo socioeconomico e come risposta al trilemma energetico della sicurezza energetica, dell’accessibilità e della sostenibilità. Inoltre, il gas naturale si distingue come una merce fondamentale per la sicurezza alimentare.

I leader hanno affrontato discussioni approfondite, affrontando aspetti molteplici delle condizioni geopolitiche, economiche e dei mercati del gas naturale attuali e delle prospettive future. Le loro deliberazioni hanno compreso un’analisi completa delle sfide e delle opportunità immediate e a lungo termine nel settore del gas naturale.

La Dichiarazione di Algeri ha espresso la determinazione dei leader nel “promuovere il gas naturale come fonte energetica abbondante, conveniente, flessibile e affidabile, e sfruttare e sviluppare tecnologie del gas naturale più rispettose dell’ambiente, efficienti e sostenibili“.

Nel contesto dello sviluppo sostenibile, c’è stato un impegno a “sostenere l’ampia utilizzazione del gas naturale nei mercati nazionali e internazionali, specialmente come misura strategica per affrontare la povertà energetica e perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Ciò include sostenere il gas naturale come fonte energetica cruciale per un futuro giusto, inclusivo e prospero, garantendo che nessuno venga lasciato indietro“.

I leader hanno accolto con favore l’inaugurazione ad Algeri della sede dell’Istituto di Ricerca sul Gas per espandere la cooperazione, tra le altre cose, in tecnologie del gas naturale, ricerca scientificamente guidata e capacità di sviluppo dell’innovazione, a vantaggio dei Paesi Membri del GECF.

Inoltre, i leader hanno risolto la comune determinazione a “contribuire all’inclusione del gas naturale come risorsa naturale ambientalmente sostenibile nelle regolamentazioni climatiche, degli investimenti e fiscali, nelle banche internazionali e nel commercio globale“.

I Capi di Stato e di Governo dei Paesi Membri del GECF esprimono la loro gratitudine a Sua Eccellenza il Signor Abdelmadjid Tebboune, Presidente della Repubblica Democratica Popolare d’Algeria, per la sua eccellente leadership del 7° Vertice del GECF, così come al Governo e al popolo della Repubblica Democratica Popolare d’Algeria per la loro calda ospitalità e le eccellenti disposizioni.

Giulio Chinappi – World Politics Blog