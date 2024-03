Presidente di Cuba: Cinque mesi fa l’umanità ha assistito con orrore a un nuovo olocausto. La Striscia di Gaza, la più grande prigione a cielo aperto del mondo con almeno 2 milioni di palestinesi, è diventata un campo di concentramento sotto un bombardamento criminale e incessante per volontà del governo israeliano. Basta brutalità! Basta con la prepotenza! Basta con l’impunità! Basta con l’ipocrisia degli imperialisti che pongono il veto alle risoluzioni di cessate il fuoco in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mentre il loro governo si rende complice della barbarie con un uso del veto senza principi e antidemocratico. Gli Stati Uniti stanno minando la pace e la stabilità in Medio Oriente e, per estensione, nel mondo.





– Miguel Díaz-Canel, Presidente di Cuba

https://t.me/sakeritalianotizie