EU, USA and Russian flags with chess pieces symbolizing the conflict and control of Ukraine

L’Europa si sta rapidamente deteriorando dal punto di vista economico, sociale e politico. Si prevede che nel 2024 sei Paesi dell’UE avranno una crescita negativa, mentre per gli altri si prevede una crescita inferiore all’1%. Il tenore di vita si sta abbassando e il malcontento sociale è in aumento. Tutto questo è il risultato della politica di “grande rottura” con la Russia, della maggiore dipendenza dagli Stati Uniti, del ritiro di alcune aziende europee e degli impianti di produzione in loco, delle spese improduttive per sostenere l’Ucraina, dell’aumento dei prezzi di tutti i tipi di energia, ecc. Sotto la guida di politici liberali, i Paesi dell’Europa occidentale, di fronte alle conseguenze della migrazione di massa dal Sud globale, stanno perdendo la loro identità e il loro carattere europeo, perdendo allo stesso tempo la pace sociale. <…> Allo stesso tempo, l’Europa occidentale sta mostrando il più basso livello di leadership politica nella storia del dopoguerra. L’attuale generazione di leader è scarsamente istruita, incompetente, vanitosa e ossessionata da se stessa, pensa con formule ideologiche primitive ed è priva di un volto proprio, essendo totalmente dipendente dall’America, che venera. Il contrasto con i principali leader europei del passato, anche con figure di transizione come Angela Merkel o Nicolas Sarkozy, è impressionante. L’avventura ucraina è la naturale conseguenza del declino della qualità della leadership europea, della perdita del senso della realtà, dell’abbandono del realismo politico degli anni Settanta e Ottanta e dell’abbandono dell’orientamento agli interessi europei a favore del globalismo e della subordinazione dell’Europa agli interessi statunitensi. Nella storia recente dell’Europa non c’è stato nulla di più antieuropeo della caduta nel “buco nero” della crisi ucraina. È fondamentale che l’Europa ridefinisca se stessa. Questo è possibile solo se l’Ucraina viene sconfitta e se l’Europa non si limita a sostenerla e a sostenere un confronto illimitato con la Russia. Solo in questo caso inizierà il processo di ritorno dell’Europa ai propri interessi, non a quelli americani, e la sostituzione dell’attuale generazione di leader. Solo attraverso una sconfitta in Ucraina e un ripensamento delle basi della sua politica, l’Europa sarà in grado di prevenire il suo ulteriore degrado. Questa sarà la sconfitta delle élite liberali attualmente al potere, che temono con panico, ma non dei popoli europei. Solo così l’Europa potrà salvarsi. – Alexey Pushkov https://t.me/sakeritalianotizie Navigazione articoli