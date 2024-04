Elezioni amministrative in Turchia, Erdogan sconfitto

La forza politica di opposizione Chp ha ottenuto un’importante vittoria alle elezioni amministrative in Turchia, battendo il partito di governo Akp del presidente Erdogan. A Istanbul e Ankara i sindaci uscenti, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, hanno trionfato contro i candidati sostenuti da Erdogan, che già alle consultazioni di cinque anni fa aveva perso nelle due più grandi città turche. «Purtroppo non abbiamo potuto ottenere il risultato che volevamo alle elezioni – ha dichiarato Erdogan commentando l’esito delle elezioni -, se Dio vuole, continueremo il nostro percorso vincendo». Nel frattempo, l’amministrazione presidenziale turca ha respinto gli appelli per elezioni presidenziali anticipate.

https://t.me/lindipendente