Indonesia: il Presidente eletto Prabowo Subianto in visita in Cina

Il Presidente eletto dell’Indonesia, Prabowo Subianto, visiterà la Cina dal 31 marzo al 2 aprile per rafforzare i legami tra i due Paesi. Sotto la sua leadership, si prevede che l’Indonesia manterrà una politica non allineata. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

Il Presidente eletto dell’Indonesia e Presidente del Partito Movimento Grande Indonesia, Prabowo Subianto, ha in programma di visitare la Cina dal 31 marzo al 2 aprile, tra le grandi aspettative da entrambe le parti che il momento positivo dei legami amichevoli sarà mantenuto. Gli analisti hanno detto che maggiori connessioni con la Cina non implicano che l’Indonesia sceglierà un lato nella rivalità tra grandi Paesi, piuttosto l’Indonesia insisterà su una politica non allineata e giocherà un ruolo più attivo nel gestire le questioni regionali.

Su invito del Presidente cinese Xi Jinping, Prabowo visiterà la Cina dal 31 marzo al 2 aprile, ha annunciato venerdì la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying.

Il Presidente Xi terrà colloqui con il Presidente eletto Prabowo e anche il Primo Ministro Li Qiang lo incontrerà. I leader delle due parti scambieranno opinioni sulle relazioni bilaterali e sulle questioni di comune interesse, ha detto Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri, in una conferenza stampa venerdì.

La scelta di Prabowo della Cina come sua prima visita come Presidente eletto riflette pienamente l’alto livello delle relazioni tra Cina e Indonesia, ha detto il portavoce.

La Cina e l’Indonesia sono entrambi importanti Paesi in via di sviluppo e rappresentanti di economie emergenti, con una profonda amicizia tradizionale e una cooperazione stretta e approfondita. Negli ultimi anni, sotto la guida strategica del Presidente Xi e del Presidente Joko Widodo, le relazioni tra i due Paesi hanno mantenuto un forte slancio di sviluppo e sono entrate in una nuova fase di costruzione di una comunità di futuro condiviso, ha detto Lin.

Entrambe le parti coglieranno questa visita come un’opportunità per consolidare ulteriormente la loro amicizia tradizionale, approfondire la cooperazione strategica a tutto campo, promuovere la cooperazione strategica tra Cina e Indonesia e creare un modello di cooperazione tra Paesi in via di sviluppo per l’unità, la cooperazione e lo sviluppo comune, inserendo più stabilità e energia positiva nello sviluppo regionale e globale, ha detto Lin.

Gli analisti hanno detto che non è usuale vedere un Presidente eletto essere invitato in Cina, e la prossima visita di Prabowo suggerisce l’alta probabilità che il presidente eletto continui la politica amichevole del Presidente Joko Widodo verso la Cina e porti avanti la politica estera non allineata per evitare di scegliere un lato nelle competizioni tra grandi Paesi, hanno detto gli analisti.

Hanno anche espresso grandi aspettative perché l’Indonesia giochi un ruolo più grande nel promuovere le relazioni della Cina con l’ASEAN e nel gestire le questioni regionali, specialmente sulle crescenti questioni del Mar Cinese Meridionale.

Il 20 marzo, la Commissione Elettorale Generale dell’Indonesia (KPU) ha annunciato che Prabowo, attuale Ministro della Difesa dell’Indonesia, ha vinto le elezioni presidenziali del 2024 nel Paese. L’inaugurazione del Presidente e del Vicepresidente appena eletti è prevista per il 20 ottobre di quest’anno.

Nello stesso giorno in cui è stato annunciato l’esito delle elezioni, il Presidente Xi ha congratulato Prabowo e ha detto che non vede l’ora di lavorare con lui per ottenere maggiori successi nella costruzione di una comunità con un futuro condiviso, e di dare l’esempio di solidarietà e coordinamento per lo sviluppo comune tra i principali Paesi in via di sviluppo al fine di portare più benefici ai due popoli e iniettare un forte impulso nella prosperità e stabilità regionale e globale.

Come promuovere una comunità sino-indonesiana dal futuro condiviso e sviluppare ulteriormente le relazioni e l’espansione della cooperazione sino-indonesiana saranno al primo posto nell’agenda dell’incontro di Prabowo con i leader cinesi, ha detto a Global Times venerdì Ge Hongliang, vicedirettore dell’Istituto di Studi sull’ASEAN presso l’Università per le Nazionalità del Guangxi.

Ge ha detto che Prabowo potrebbe fortemente portare avanti la politica cinese del Presidente Widodo. In termini di economia, oltre alla Ferrovia ad Alta Velocità Giacarta-Bandung, che è il risultato più notevole della cooperazione economica sino-indonesiana negli ultimi anni, la cooperazione bilaterale si è espansa anche ad altri settori, in particolare la tecnologia avanzata.

Prabowo continuerà a spingere l’Indonesia a muoversi dalla parte bassa della catena industriale globale, quindi la cooperazione con la Cina sarà anche vantaggiosa per l’Indonesia, ha detto l’esperto.

Mantenere stretti legami con la Cina non significa che Prabowo abbandonerà il principio di lunga data del non allineamento negli affari globali, hanno detto alcuni osservatori.

Durante il dibattito presidenziale a Giacarta a gennaio, Prabowo ha usato la frase “avere mille amici non è sufficiente, mentre avere un nemico è troppo” per sottolineare l’importanza di coltivare relazioni amichevoli con le nazioni di tutto il mondo, hanno riportato i media indonesiani.

Ge ha osservato che in quanto Ministro della Difesa dell’Indonesia, Prabowo ha una chiara comprensione della stabilità regionale e ha sperato che il sud-est asiatico non cada nella corsa agli armamenti o nella competizione tra Paesi.

Dopo che Prabowo assumerà l’incarico, l’Indonesia insisterà anche sull’uso del dialogo politico e della negoziazione per risolvere i conflitti regionali, specialmente sulle questioni del Mar Cinese Meridionale. Questo sottolinea l’importanza della posizione dell’Indonesia come stabilizzatore regionale, ha detto l’esperto.

