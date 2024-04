In Israele la sinistra prova a reagire: in 100.000 in piazza contro Netanyahu

Gli oppositori del Primo Ministro di estrema destra Benjamin Netanyahu hanno tenuto questo fine settimana gigantesche dimostrazioni in occasione della ricorrenza dei sei mesi di guerra a Gaza per chiedere le sue dimissioni e un immediato cessate il fuoco. Gli organizzatori hanno stimato che circa 100.000 persone erano presenti alla manifestazione principale a Tel Aviv.

Di Zo Haderekh – People’s World

Altre migliaia di persone si sono unite alla richiesta di elezioni anticipate e di un accordo per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza nelle proteste in altre città, tra cui Gerusalemme, Haifa, Beer Sheva, Cesarea, Kfar Sava, Karkur, Eilat, Kyriat Gar e Sha’ar Hanegev. I media israeliani hanno definito le manifestazioni “le più grandi dal 7 ottobre”.

Al culmine della manifestazione a Tel Aviv, un’auto ha travolto i manifestanti in un palese attacco terroristico. Le riprese della scena hanno mostrato l’autista, Haim Sirotkin, un attivista del partito Likud di Netanyahu, guidare direttamente contro i manifestanti, urlare prima di accelerare e investire diverse persone. Sirotkin è stato poi arrestato.

La protesta a Tel Aviv si è svolta nei pressi del Ministero della Difesa, all’incrocio di Ayalon, la circonvallazione, ribattezzata “Piazza della Democrazia”. Tra gli slogan: “Elezioni subito” e “Liberate subito gli ostaggi”.

I manifestanti di Tel Aviv hanno acceso diversi fuochi in Kaplan Street, vicino agli uffici dell’esercito, che sono stati rapidamente spenti dalla polizia con gli estintori. Gli agenti hanno poi usato la forza per allontanare le persone scese in strada, mentre gli oratori della manifestazione cercavano di riprendere il controllo. La folla ha gridato “Polizia, chi state proteggendo esattamente?” e “Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir è un terrorista!”.

Dopo la fine dei discorsi in Piazza della Democrazia, masse di manifestanti hanno marciato verso Begin Street, di fronte al quartier generale dell’esercito israeliano, dove sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti.

Il portavoce della polizia ha rilasciato una dichiarazione in cui accusava un manifestante di aver colpito con un pugno al volto un’agente donna, ma ha poi ritrattato l’affermazione, riconoscendo che il manifestante non ha agito con “intento malevolo” dopo che un video dell’incidente è stato ampiamente condiviso online. L’agente ha subito la rottura del naso da un manifestante che è stato spinto da un altro agente, è caduto all’indietro e l’ha colpita accidentalmente al volto con il gomito.

Mentre un gruppo di manifestanti procedeva verso nord in Begin Street, ha marciato verso la sede della più grande federazione sindacale israeliana, Histradrut (Organizzazione Generale dei Lavoratori) in Arlozorov Street, invece di tentare di bloccare la Ayalon Highway, come è accaduto in molti altri sabati sera.

Fuori dall’edificio del sindacato, i manifestanti hanno acceso un falò e hanno scandito “Sciopero ora!” chiedendo al presidente di Histradrut Arnon Bar-David di dichiarare uno sciopero su larga scala contro il governo di estrema destra. L’anno scorso, il capo del sindacato ha proclamato uno sciopero di un giorno in opposizione agli sforzi del governo per la revisione del sistema giudiziario, una mossa a cui si sono uniti i lavoratori aeroportuali dell’aeroporto Ben Gurion e numerose altre organizzazioni sindacali.

Alla protesta delle famiglie degli ostaggi a Gerusalemme, che contava circa 2.000 persone, l’organizzatore Tom Barkai ha citato Carmit Palty-Katzir nel suo discorso di apertura fuori dalla residenza del Primo Ministro.

“Abbiamo visto che i nostri ostaggi torneranno da noi attraverso gli accordi e non attraverso i combattimenti”, ha detto”. Ad Haifa, Palty Katzir, la sorella dell’ostaggio ucciso Elad Katzir, ha tenuto un discorso in cui ha incolpato il governo per la morte del fratello.

Il People’s Protest, un gruppo di Haifa che ha organizzato la marcia, ha pubblicato la sua dichiarazione su Facebook poco prima della manifestazione. “Il primo ministro, i membri del gabinetto di guerra e i membri della coalizione si guardino allo specchio e si chiedano se non sia stata la loro mano a versare quel sangue. Avete ancora 133 ostaggi da riscattare, mondi da salvare”, ha scritto.

A Cesarea, i manifestanti che chiedevano le elezioni e le dimissioni di Netanyahu hanno affiancato le barricate della polizia mentre manifestavano a poche centinaia di metri dalla residenza privata di Netanyahu. Almeno tre persone sono state arrestate