34.000 palestinesi uccisi senza considerare 13.000 dispersi

Agli oltre 34.000 palestinesi che finora sono stati considerati uccisi nell’assalto genocida di Israele, ci sono 13.000 palestinesi dispersi a Gaza, secondo le stime di un rapporto pubblicato giovedì di Euro-Med Human Rights Monitor.

Il gruppo sostiene che le persone scomparse sono intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti dagli attacchi aerei o dai bulldozer israeliani, sepolte in fosse comuni senza identificazione o arrestateil dalle forze israeliane e rinchiuse in prigioni in condizioni di tortura senza accuse, con l’esercito israeliano che si rifiuta di identificare le persone detenute e spesso uccide i palestinesi in custodia o le lasciq morire. Il gruppo ha precedentemente scoperto che ci sono oltre 120 fosse comuni a Gaza, a causa dell’enorme velocità con cui Israele sta uccidendo i palestinesi.

Tra i dispersi ci sono anche persone i cui corpi sono stati riesumati dalle fosse comuni dentro e intorno agli ospedali.

Gruppi per i diritti umani e funzionari governativi hanno anche affermato che il bilancio delle vittime è sottostimato, con i dipendenti pubblici di Gaza che hanno difficoltà a raccogliere e identificare i morti a causa dello smantellamento da parte di Israele di qualsiasi forma di infrastruttura sociale o fisica a Gaza, compresi tutti gli ospedali della regione.

Il ministero della Sanità di Gaza si è basato sul conteggio dei decessi negli ospedali della regione. Ma questi ospedali hanno perso da tempo la capacità di comunicare adeguatamente a causa del blocco dell’elettricità da parte di Israele e dello smantellamento sistematico del sistema sanitario di Gaza. I conteggi delle morti provengono anche da fonti pubbliche come i media, secondo un’analisi dei documenti del Ministero della Sanità effettuata da NPR a febbraio.

Con la distruzione del sistema sanitario, molti palestinesi non sono stati in grado di portare i propri familiari negli ospedali per ricevere assistenza medica, anche quando ne avevano un disperato bisogno. Oltre al fatto che apparentemente nessuno e da nessuna parte a Gaza è al sicuro dalla violenza delle forze israeliane, è stato estremamente difficile per il governo fornire un conteggio ufficiale delle vittime.

Di conseguenza, la stima di almeno 13.000 palestinesi scomparsi suggerisce che il bilancio delle vittime potrebbe essere sottostimato di un margine di migliaia di persone.

Ad esempio, come rileva Euro-Med, gli aiuti umanitari e gli operatori civili hanno recentemente recuperato 422 corpi dall’ospedale Al-Shifa e dall’area circostante dopo che l’esercito israeliano ha fatto irruzione e distrutto completamente l’ospedale in due settimane.

“La comunità internazionale deve agire con rapidità e forza per difendere i civili palestinesi dal genocidio che Israele ha commesso nella Striscia negli ultimi sei mesi. La comunità internazionale deve anche lavorare insieme per garantire che Israele rispetti il diritto internazionale e la sentenza della Corte internazionale di giustizia e sia ritenuta responsabile di tutti i suoi crimini, compreso il massacro condotto nel complesso medico di Al-Shifa”, ha affermato Euro-Med. nel suo rapporto, che chiede anche una mobilitazione dei lavoratori per cercare di salvare le persone che potrebbero essere ancora vive sotto le macerie.

Maurizio Acerbo PRC