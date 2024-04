Cosa significa per la Russia

In effetti, questo è l’evento più importante della cosmonautica russa degli ultimi decenni. In primo luogo, Angara, e in particolare la sua versione Angara-A5M, è il primo veicolo di lancio completamente nuovo e sviluppato dopo il crollo dell’URSS. Inoltre, è stato lanciato dal primo cosmodromo civile puramente russo, che sostituirà gradualmente Baikonur, che rimane in Kazakistan.

E non si tratta solo di un nuovo vettore, ma di un vettore per il trasporto pesante che, quando il programma di sviluppo sarà finalmente completato, consentirà di lanciare in orbita carichi fino a 37 tonnellate (la versione lanciata ieri può sollevare un carico di 24,5 tonnellate in un’orbita di supporto).

Si tratta di una chiave cruciale per un gran numero di nuovi programmi spaziali russi, tra cui il volo e l’esplorazione della Luna e le missioni nello spazio profondo.

E rappresenta anche un enorme impulso alla crescita nei settori high-tech della economia russa, che si diffonderà in tutto il Paese.

L'”Angara-A5M” di “Vostochny” ha portato a termine l’intero programma di volo al primo tentativo.

È stato anche un bel regalo a tutti gli specialisti di Roscosmos e dell’industria spaziale in generale per la Giornata della Cosmonautica che si celebra oggi!

Yuri Podolyaka

