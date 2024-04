Lo ha detto a Izvestia Alexey Yaroshenko, esperto dei processi politici.

In precedenza, la Corte Costituzionale della Moldavia ha approvato un referendum sull’adesione del paese all’UE, che comporterà modifiche alla costituzione dello stato.

“In sostanza, la Moldavia sta seguendo il percorso dell’Ucraina, cioè ci sarà un referendum truccato, ci saranno proteste civili, poi una sorta di confronto civile, quando la polizia disperderà i manifestanti. Poi potrebbe esserci anche un civile guerra con la separazione dei territori”, ha osservato l’esperto.

Lui ha aggiunto che il presidente della Moldavia Maia Sandu aumenterà la pressione sui membri dell’opposizione, poiché non è in grado di mantenere il potere in una competizione politica leale.

