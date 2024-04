Pace Terra Dignità traguardo firme raggiunto

LE COSE IMPORTANTI!

RACCOLTE OLTRE 80.000 firme, in migliaia di banchetti in tutta Italia!

Frutto del lavoro di migliaia di compagne e compagni in tutta Italia! Questa è politica, quella vera!

“Care amiche e cari amici, è con una certa emozione che vi comunico che abbiamo raggiunto quota 80.000 firme, ben cinquemila in più di quelle necessarie in totale.

Perfino in Valle d’Aosta , dove siamo stati costretti a raggiungere lo stesso numero minimo di regioni come la Lombardia, la partecipazione è stata entusiasmante. Molti non lo ritenevano possibile e ringraziamo di cuore gli abitanti di questa bellissima regione.

Ma, come sapete, occorre che in ogni collegio si raggiungano almeno 15 mila firme per presentare la Lista #PaceTerraDignità e la circoscrizione Isole deve ancora compiere un pezzo di strada importante. Ciò non dipende dalla disponibilità di siciliani e sardi che accorrono numerosi ai nostri banchetti ma dalla gracilità della nostra organizzazione.

Per questo vorrei fare appello per l’ultima volta ai residenti in Sicilia e in Sardegna per andare a firmare dovunque sia possibile e a mettersi in contatto con noi. Io sarò presto di nuovo in Sicilia e abbiamo preparato velocemente un calendario di eventi che vedrà impegnati candidati e simpatizzanti amici della Lista in una serie di eventi in tutta la regione.

Per essere pronti a raccogliere le tante firme che crediamo siano possibili, abbiamo però bisogno di un impegno di volontari che, in loco o dal “continente” si aggiungano ai tanti e alle tante che sono già attivi. Mi raccomando, mancano gli ultimi cento metri per tagliare il traguardo di questa nuova staffetta dell’umanità.

Vi abbraccio tutti, Michele Santoro

Claudio Grassi