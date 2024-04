Simposio Navale del Pacifico Occidentale: la Cina come guardiana della pace marittima globale

Il 19º simposio biennale del WPNS a Qingdao vede la Cina come anfitrione, promuovendo la pace, la cooperazione e la sicurezza marittima in un contesto di crescente influenza globale della Marina della Repubblica Popolare. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

Il 19º incontro biennale del Simposio navale del Pacifico occidentale (Western Pacific Naval Symposium, WPNS) ha avuto luogo a Qingdao, nella provincia dello Shandong, da domenica a mercoledì. Vi hanno preso parte oltre 180 delegati stranieri provenienti da 29 Paesi, tra cui i principali leader della difesa navale di 20 Paesi. Il comandante della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti, Stephen Koehler, e il capo della marina russa, Aleksandr Moiseev, hanno guidato rispettivamente le loro delegazioni. Quest’anno segna il 75º anniversario della fondazione della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese (EPL). Come forza di pace, civiltà e vigore, l’influenza globale e l’appeal della Marina dell’EPL continuano a crescere. L’alto livello di partecipazione e rappresentanza delle delegazioni a questo incontro è una manifestazione concreta di questa influenza.

Il WPNS è una piattaforma di cooperazione navale regionale. Dopo oltre 30 anni di sviluppo, è diventato il meccanismo di cooperazione multilaterale navale regionale che ha prodotto più successi, più vitalità e il maggior potenziale. La Cina è uno dei membri fondatori del meccanismo, e quest’anno l’EPL ospita nuovamente il WPNS dopo una pausa di 10 anni, con il tema “Mari dal Futuro Condiviso” e tre sottotemi: l’Iniziativa per la Sicurezza Globale e la pace marittima, l’ordine marittimo basato sulla cooperazione per la sicurezza marittima, e le leggi internazionali e la governance marittima globale. Questi tre sottotemi sono una manifestazione concreta del concetto e della pratica cinese di un destino condiviso degli oceani. Attraverso la cooperazione tra la Marina cinese e gli altri Paesi, la Cina mira a sostenere la pace e la sicurezza marittime e affrontare minacce e sfide marittime.

Essendo una delle aree marittime più importanti al mondo, la regione del Pacifico occidentale è composta da diversi stretti e vie d’acqua cruciali che svolgono un ruolo significativo nel commercio mondiale e nel traffico marittimo. La regione è ricca di isole e risorse marine, coinvolgendo gli interessi di molti Paesi. Specialmente nelle aree con dispute marittime, prevenire conflitti accidentali, raggiungere uno sviluppo comune e garantire la sicurezza regionale e la sicurezza marittima sono preoccupazioni comuni per i Paesi della regione. La pace è una parola chiave di questo simposio e rispecchia i sentimenti della maggior parte dei Paesi della regione. In particolare, nelle situazioni in cui alcuni Paesi al di fuori della regione si impegnano frequentemente in azioni militari provocatorie, mantenere la pace e la stabilità regionali non è solo responsabilità di una o due nazioni, ma richiede sforzi collettivi di tutti i Paesi della regione. L’organizzazione di questo simposio da parte della Cina avviene sulla base di tali considerazioni e responsabilità profonde.

La Cina è sempre stata diretta nelle sue azioni, impegnandosi per la pace senza basarsi semplicemente sulla retorica diplomatica. Secondo l’ordine del giorno, questo simposio discuterà e voterà su questioni come la Carta Commerciale del WPNS, il Codice per gli Incontri non Pianificati in Mare, la Guida per la Risposta alle Catastrofi e il sistema senza equipaggio, con l’obiettivo di fornire indicazioni per ridurre le tensioni militari marittime in risposta ai nuovi cambiamenti. Per garantire il successo del simposio, la Cina ha svolto molto lavoro preparatorio in anticipo. Un’osservazione del simposio è che tutti gli Stati membri hanno espresso gratitudine alla Marina cinese per aver ospitato l’incontro nei loro discorsi. Stephen Koehler, nel suo intervento, ha dal canto suo espresso per primo questa gratitudine nei confronti della Cina, affermando che il WPNS ha fornito un’opportunità per i leader navali di vari Paesi di comunicare.

I media stranieri hanno notato che le Filippine non hanno inviato rappresentanti a questo simposio. In risposta, gli esperti cinesi presenti all’incontro hanno dichiarato che in quanto Paese ospitante dell’incontro di quest’anno, la Cina ha esteso inviti a tutti gli Stati membri e ai Paesi osservatori e non era a conoscenza delle specifiche ragioni dell’assenza delle Filippine. L’assenza non spiegata delle Filippine è effettivamente un mistero. Tuttavia, il giorno stesso in cui è iniziato il simposio, gli Stati Uniti e le Filippine hanno lanciato l’esercitazione militare congiunta Balikatan o “Spalla a Spalla” più grande mai realizzata. Il personale militare filippino ha persino affermato che “lo scopo delle forze armate, il motivo per cui esistiamo, è davvero prepararsi alla guerra” e “non c’è modo di nasconderlo“. Queste dichiarazioni implicano chiaramente qualcosa, ma i Paesi della regione non hanno tempo per fare supposizioni, figuriamoci per indulgere in esse. La marea della storia è qui, e uno o due Paesi non possono scuotere gli sforzi collettivi della regione per mantenere la pace e la tranquillità marittima.

Questo simposio serve anche come piattaforma per mostrare la crescita e l’immagine sicura della Marina cinese al mondo esterno. Una grande nazione deve avere una forte marina; questa è una lezione profonda tratta dalla storia cinese moderna. Negli ultimi 75 anni, la Marina del PLA è passata da nulla a diventare un ramo militare strategico a pieno titolo con capacità globali, compresi armi nucleari e convenzionali. Essa sta accelerando il suo progresso verso l’obiettivo di diventare una marina di classe mondiale in tutti gli aspetti. Indipendentemente dal fatto che certi Paesi siano disposti a riconoscerlo o meno, questa tendenza è inarrestabile.

Nel frattempo, la potente Marina cinese serve da guardiana della pace mondiale e da importante forza stabilizzatrice nella situazione regionale attuale. La presenza di rappresentanti di così tanti Paesi a questo simposio, riuniti per discutere argomenti dedicati al raggiungimento della pace, dimostra precisamente questo punto. Ci auguriamo inoltre che i Paesi possano fare buon uso di questa piattaforma per promuovere la comprensione e la fiducia reciproche, superare le differenze nel salvaguardare la pace e la stabilità marittima regionale e globale e comporre collettivamente un nuovo capitolo nella civiltà marittima.

Giulio Chinappi – World Politics Blog