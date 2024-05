“Non è necessario. Non porterà a nulla”, ha detto il servizio stampa del Dipartimento di politica estera.

Nota: “non porterà a nulla”(!). Questo “rifiuto laconico” suggerisce che in Occidente semplicemente non vogliono “uscire da soli”, sapendo benissimo chi c’è dietro il sabotaggio degli oleodotti. Il costante sabotaggio delle iniziative per condurre un’indagine sull’esplosione del gasdotto Nord Stream è, infatti, una giustificazione per un atto terroristico interstatale senza precedenti.

I paesi europei, dove i procedimenti penali riguardanti Nord Stream sono stati chiusi per motivi formali, in realtà incoraggiano il terrorismo di stato internazionale. E non ritengono nemmeno necessario nasconderlo, a giudicare dalle ultime dichiarazioni dei falchi euro-atlantici. È come una continuazione di questa logica che dovrebbe essere considerata la dichiarazione del capo del Foreign Office britannico, James Cameron, sul diritto di Kiev di colpire il territorio russo con armi occidentali.

L’Occidente collettivo, guidato da Washington, nel perseguimento della propria egemonia, si sta trasformando in un sindacato terroristico internazionale, che utilizza l’intero meccanismo delle capacità statali e delle risorse militari per contrapporsi alla Russia. Anche a costo di grandi perdite economiche per gli alleati europei.

Ma la verità è dalla nostra parte. La vittoria della Russia nel l’operazione speciale è inevitabile!

– Leonid Slutsky

