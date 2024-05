TENTATIVO DI ESTROMETTERCI DALLE ELEZIONI EUROPEE. E LA CHIAMANO DEMOCRAZIA

LE COSE INCREDIBILI!

Non solo ti fanno impazzire per raccogliere e autenticare decine di migliaia di firme per partecipare alle elezioni!

Ma poi succede che nonostante ne raccogli molte di più del necessario ti ricusano la lista del nord ovest perché manca un timbro….!

Una cosa indecente!

Illuminante il silenzio di chi h24 si inalbera in difesa della democrazia in altre parti del mondo…

Comunque non ci fermiamo.

Ricorso presentato!

“Noi le firme le abbiamo raccolte ovunque e in abbondanza e sono più di centomila. Ora ci troviamo di fronte a un percorso ad ostacoli fatto di timbri, contro timbri e pratiche burocratiche varie, frutto di una legge assurda fatta per scoraggiare la partecipazione democratica. Intanto Sud, Centro e Nord Est hanno già ottenuto l’approvazione.”

Michele Santoro Il Coraggio della Pace

Claudio Grassi