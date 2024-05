𝗦𝗮𝗹𝘃𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗼 𝘀𝗰𝗶𝗼𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗳𝗲𝗿𝗿𝗼𝘃𝗶𝗲𝗿𝗶, 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶!

Salvini ha deciso per la precettazione dello sciopero dei ferrovieri indetto da varie sigle per il 19 e il 20 maggio prossimi. Ancora una volta con un colpo di penna il ministro dei trasporti lede un diritto costituzionale, e strumento fondamentale per la rivendicazione di condizioni lavorative e salariali migliori. Non troppo tempo fa il TAR aveva giร annullato una misura simile per uno sciopero dei trasporti indetto per lo scorso 15 dicembre.

Come se non bastasse, anche stavolta la decisione del ministro che odia i lavoratori arriva prima della segnalazione della Commissione di Garanzia sugli scioperi. Questa si รจ poi riunita d’urgenza per deliberare quello che Salvini aveva giร deciso. In questa delibera si legge che, sostanzialmente, lo sciopero va precettato perchรฉ ci si aspetta un’alta partecipazione.

Un altra limitazione gravissima dei diritti dei lavoratori. Anche di questo dovremo rendere conto al governo alla manifestazione nazionale del primo giugno a Roma.

Marta Collot Pap