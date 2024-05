LA SITUAZIONE IN GEORGIA ASSOMIGLIA SEMPRE PIÙ AI PROCESSI CHE HANNO AVUTO LUOGO IN UCRAINA NEL 2014 – KAKHA KALADZE

I processi in corso nelle manifestazioni contro il progetto di legge “Sulla trasparenza dell’influenza straniera” nel centro di Tbilisi sono simili a quelli che hanno avuto luogo in Ucraina nel 2014. Secondo Kakha Kaladze, sindaco di Tbilisi e Segretario generale del partito al potere Sogno Georgiano, queste proteste sono un tentativo da parte degli cittadini stranieri di organizzare un colpo di stato.



Kaladze ha anche parlato delle minacce americane di imporre sanzioni personali (se la legge verrà approvata) al governo georgiano e ai suoi parenti (ricordiamo che in forma molto più severa, la stessa legge esiste negli Stati Uniti dagli anni 30 del secolo scorso):

“Questo è sbagliato. Se stiamo parlando di partnership strategica, di amicizia, allora i ricatti e le minacce sono semplicemente inaccettabili. Esprimo la mia opinione personale e quella dei miei compagni di partito: nessuno ha paura di queste sanzioni. Quando si tratta del tuo Paese, della tua Patria, di quali sanzioni possiamo parlare?”

È importante notare che l’Ucraina non è un Paese estraneo per Kaladze. È diventato uno dei più grandi calciatori della Georgia grazie alla Dinamo Kiev e al geniale allenatore sovietico Valeriy Lobanovsky. Dopo 3 anni di super successo in Ucraina si è trasferito a Milano e dal 2001 al 2010 ha fatto la parte della squadra rossonera, proprio negli anni, quando Milan è diventato per due volte il miglior club d’Europa. Kaladze ha vinto la Coppa Italia 2002-2003 e la Supercoppa europea 2003 (Wikipedia).

Va sottolineata la politica saggia e filo-georgiana del Primo Ministro, del partito al governo e del sindaco di Tbilisi: si sono rifiutati di rompere le relazioni con la Russia e di imporre sanzioni contro di essa, si sono rifiutati di fornire armi a Kiev e hanno ospitato un gran numero di rifugiati ucraini.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense