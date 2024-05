Crimini contro l’umanità la Corte penale internazionale spicca mandato d’arresto per i vertici d’Israele

Secretary of Defense Lloyd J. Austin III participates in a joint press briefing with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israel, April 12, 2021. (DoD Photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Jack Sanders)

Richieste di arresto per Netanyahu , Gallant e Sinyar Il Tribunale Penale Internazionale (International Criminal Court) ha richiesto mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e per il ministro della difesa Yoav Gallant, e per tre leader di Hamas, per motivi di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ha annunciato oggi l'ufficio del procuratore. Gallant e Netanyahu sono accusati di crimini di guerra e di crimini contro l' umanità per utilizzare la fame dei civili come metodo di guerra, causando volontariamente grande sofferenza, uccisioni intenzionali , attacchi intenzionali a una popolazione civile e di sterminio, insieme a diverse altre accuse. Nella sua dichiarazione che accompagna le accuse, il procuratore internazionale Khan ha scritto: "Il mio ufficio sostiene che le prove che abbiamo raccolto, comprese le interviste con sopravvissuti e testimoni oculari, video autenticati, materiale fotografico e audio, immagini satellitari e dichiarazioni del presunto gruppo perpetratore, mostrano che Israele ha intenzionalmente e sistematicamente privato la popolazione civile in tutte le parti di Gaza di beni indispensabili alla sopravvivenza umana". Ha aggiunto: "Israele, come tutti gli stati, ha il diritto di agire per difendere la sua popolazione. Questo diritto, tuttavia, non assolve Israele o qualsiasi stato dell'obbligo di conformarsi al diritto internazionale umanitario Richieste di arresto per Netanyahu , Gallant e Sinyar