La Cina punta a costruire un’economia di mercato socialista per uno sviluppo di alta qualità

La Cina ha chiuso la settima sessione della CCPPC, discutendo riforme di mercato, innovazione tecnologica e supporto alle imprese private. Le misure mirano a promuovere uno sviluppo economico di alta qualità e una maggiore resilienza contro le sfide globali. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

Giovedì, l’organo consultivo politico di punta della Cina ha chiuso la settima sessione del suo comitato permanente a Pechino, che si è concentrata su consultazioni e discussioni per costruire un’economia di mercato socialista di alto livello nell’ambito di un’agenda di due giorni e mezzo.

Durante la settima sessione del Comitato Permanente della 14a Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC), sono state formulate proposte per promuovere le riforme orientate al mercato, lo Stato di diritto, l’apertura, le riforme del sistema finanziario e fiscale, l’innovazione tecnologica e il sostegno alle imprese private nell’esplorazione di nuovi settori, tra le altre cose.

È stata fornita una chiara tabella di marcia per potenziare ulteriormente lo sviluppo economico di alta qualità della Cina e affrontare le aree in cui sono necessari maggiori sforzi. Con i recenti miglioramenti nei dati economici e gli sforzi politici combinati, la Cina è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di crescita, uno sviluppo di alta qualità ed essere più resiliente contro le complessità esterne, hanno affermato gli esperti.

Wang Huning, membro del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e presidente del Comitato Nazionale della CCPPC, ha esortato la CCPPC a contribuire attivamente con idee e sforzi per promuovere la modernizzazione cinese e costruire un sistema economico di mercato socialista di alto livello mentre ha tenuto un discorso programmatico alla cerimonia di chiusura di giovedì.

Dopo l’incontro di chiusura, Yin Shouyi, vicedecano della Scuola di Circuiti Integrati dell’Università Tsinghua, ha tenuto una conferenza sulle prospettive e le sfide dell’industria dei chip in Cina.

Mercoledì pomeriggio, 14 membri del Comitato Permanente della 14a CCPPC hanno partecipato alla conferenza su “costruire un sistema economico di mercato socialista di alto livello” e hanno avanzato una vasta gamma di suggerimenti per potenziare ulteriormente lo sviluppo economico di alta qualità della Cina.

I membri hanno sottolineato la necessità di approfondire le riforme orientate al mercato, promuovere lo Stato di diritto, mantenere un alto livello di apertura e migliorare ulteriormente il sistema economico di mercato socialista.

È anche necessario intensificare l’innovazione tecnologica e la formazione dei talenti, approfondire le riforme del sistema finanziario e fiscale, costruire un mercato nazionale unificato e promuovere la circolazione efficace dei dati per servire l’economia reale, hanno suggerito.

I membri hanno inoltre proposto di continuare a ottimizzare l’ambiente per lo sviluppo dell’economia privata, incoraggiando le imprese private a innovare ed esplorare nuovi settori, tecnologie e mercati.

L’incontro e i suggerimenti arrivano mentre l’economia cinese continua a riprendersi, con una crescita del PIL del 5,3 percento nel primo trimestre, e dimostra anche una chiara attenzione e priorità politica per la fase successiva, hanno affermato gli esperti.

Si prevede che la prossima fase della politica economica darà priorità all’efficienza del mercato, al sostegno alla ricerca e all’innovazione, all’ottimizzazione delle strutture fiscali per ridurre i carichi sulle imprese e allo stimolo della vitalità del mercato. C’è anche un’attenzione particolare allo sviluppo dell’economia digitale per potenziare l’economia reale e guidare l’aggiornamento industriale, ha detto Wang Peng, ricercatore associato presso l’Accademia delle Scienze Sociali di Pechino, intervistato dal Global Times giovedì.

“Questi suggerimenti sottolineano le priorità politiche per il futuro e formano un sistema completo per promuovere lo sviluppo economico di alta qualità. Attraverso l’approfondimento delle riforme e la promozione dell’innovazione, ci si aspetta che l’economia cinese mantenga una crescita stabile in mezzo al complesso e mutevole panorama economico globale“, ha detto Wang.

Di fronte a sfide esterne come il rallentamento economico globale e l’aumento del protezionismo commerciale, queste misure politiche aumenteranno la resilienza dell’economia cinese, ha aggiunto Wang.

“I suggerimenti evidenziano l’importanza dello sviluppo di alta qualità e hanno infuso fiducia nel futuro della crescita economica“, ha detto Tian Yun, un esperto economista con sede a Pechino, intervistato dal Global Times giovedì.

I suggerimenti rivolti al settore privato e ai consumi sono essenziali, specialmente nell’attuale contesto di domanda interna insufficiente e di debole investimento privato. Questi suggerimenti sono altamente mirati e meritano attenzione, poiché queste aree sono pilastri indispensabili nella costruzione di un’economia di mercato socialista di alto livello, ha detto Tian.

Il ritmo della ripresa accelera

Una serie di recenti dati economici in Cina ha mostrato segni positivi di una forte ripresa economica, con indicatori come il consumo turistico, il settore dei servizi e l’attività manifatturiera che mostrano tutti miglioramenti.

L’Amministrazione Nazionale dell’Immigrazione della Cina ha stimato che il prossimo Festival delle Barche Drago, che dura da sabato a lunedì, vedrà una media giornaliera di 1,75 milioni di viaggiatori nei porti cinesi, un aumento del 32,5 percento rispetto all’anno scorso.

Un rapporto pubblicato lunedì dalla piattaforma di turismo online cinese Fliggy ha rivelato un aumento delle prenotazioni per prodotti di viaggio sia nazionali che esteri durante il Festival delle Barche Drago rispetto all’anno scorso.

Spring Tour ha detto al Global Times giovedì che le prenotazioni per i viaggi all’estero durante le vacanze estive hanno superato quelle dell’anno scorso, con Thailandia, Singapore e Malesia come destinazioni popolari.

Ciò riflette una forte volontà dei consumatori di viaggiare ed è un segnale importante della ulteriore ripresa del mercato dei consumi, ha detto Wang. “Si prevede che il mercato dei consumi rimbalzerà ulteriormente, specialmente nel settore dei servizi come turismo, ristorazione e intrattenimento, che sono pronti per una rapida crescita“.

L’attività dei servizi in Cina a maggio ha accelerato al ritmo più veloce degli ultimi 10 mesi. Il Caixin China General Services Purchasing Managers’ Index (PMI) è arrivato a quota 54 a maggio, raggiungendo il livello più alto da agosto 2023.

Il Caixin China General Manufacturing PMI è arrivato a 51,7 a maggio, il livello più alto da luglio 2022, mentre l’espansione della manifattura cinese accelera.

Nel primo trimestre del 2024, il PIL della Cina è cresciuto del 5,3 percento, battendo le previsioni del mercato e portando a una crescente fiducia nelle prospettive di crescita della Cina.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) il 29 maggio ha previsto che la crescita del PIL della Cina nel 2024 raggiungerà il 5 percento, una revisione al rialzo di 0,4 punti percentuali, guidata dai forti dati del PIL nel primo trimestre e dalle recenti misure politiche nel settore immobiliare.

Il FMI ha evidenziato l’impegno delle autorità cinesi nel raggiungere una crescita di alta qualità supportando l’innovazione, specialmente nei settori green e high-tech, aggiornando le normative del settore finanziario e introducendo politiche per mitigare i rischi nel settore immobiliare e dei governi locali.

“L’emissione di obbligazioni speciali a lungo termine e l’allentamento delle politiche immobiliari nelle principali città cinesi hanno fornito supporto alla ripresa economica, aumentando la liquidità del mercato e la fiducia“, ha detto Wang.

Il paese ha fissato l’obiettivo di crescita economica intorno al 5 percento per il 2024, un obiettivo ben raggiungibile, ha detto Tian.

Secondo Tian, la chiave per sostenere l’attuale tendenza alla ripresa risiede nell’affrontare efficacemente le sfide nel settore immobiliare e nel potenziare i consumi interni accelerando le riforme fiscali e tributarie a livello centrale e locale per invigorare l’attività economica.

“L’implementazione di un nuovo ciclo di politiche di apertura completa e incentivi per lo sviluppo economico sarà necessaria per stimolare i consumi“, ha aggiunto Tian.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog