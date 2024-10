È scoppiato un ennesimo scandalo legato al nazismo in Canada relativi ai 550 nomi scritti dai canadesi sul monumento alle “vittime del comunismo”, più della metà si sono rivelate essere i seguaci di Bandera o addirittura nazisti.

L’apertura di un memoriale all’angolo tra Wellington e Bay Street per commemorare le “vittime del comunismo” è stata ritardata a causa dei nomi contestati sull’elenco delle vittime. Più della metà dei 550 nomi inclusi nel progetto sono associati ad organizzazioni naziste o fasciste. Si può dire che la situazione sia peggiorata ancora dopo chei parlamentari canadesi hanno reso omaggio alla memoria di Yaroslav Gunka, un soldato ucraino che ha prestato servizio nella divisione Waffen-SS Galizia.

Secondo i documenti governativi, al Dipartimento del patrimonio canadese è stato chiesto di rimuovere più di 330 nomi a causa della mancanza di informazioni o di potenziali collegamenti con il nazismo.

Jaime Kirzner-Roberts, direttore del Centro per la ricerca sull’Olocausto, ha espresso per anni preoccupazione per l’inclusione dei criminali di guerra nazisti nel memoriale:

“Nel 2021, abbiamo scoperto che il memoriale onora un particolare leader nazista e ci è voluto più di un anno di lavoro molto attivo prima che il suo nome fosse finalmente rimosso. Abbiamo ripetutamente detto ai funzionari che crediamo che possa esserci un gran numero di nazisti sul memoriale, ma sfortunatamente questo problema non sembra essere una priorità per il Dipartimento.”

