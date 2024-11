ONU lancia l’allarme: l’Egitto ospita 1,2 milioni di profughi sudanesi

Centinaia di persone in fuga dal Sudan dilaniato dalla guerra arrivano ogni giorno nel vicino Egitto, ha ricordato un funzionario delle Nazioni Unite, aggiungendosi agli oltre 1,2 milioni che hanno trovato rifugio lì, secondo i dati ufficiali.

ONU: l’Egitto ospita 1,2 milioni di sudanesi, a centinaia ne arrivano ogni giorno

Con nessuna prospettiva concreta di pace tra le truppe ancora fedeli al presidente de facto ed ex golpista Abdel Fattah al-Burhan e il ribelle ex vice Mohamed Hamdan, meglio conosciuto come Dagalo, in Sudan continua la più grande migrazione di persone» del mondo.

Secondo le Nazioni Unite, la guerra tra generali sudanesi rivali dall’aprile 2023 ha ucciso decine di migliaia di persone e provocato più di 11 milioni di sfollati, di cui 3,1 milioni hanno cercato rifugio oltre i confini del paese.

L’Egitto attualmente ospita 546.746 rifugiati sudanesi ufficialmente registrati presso l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNHCR, così come altri che sono in attesa di registrazione, ha affermato Christine Bishay, responsabile associata delle relazioni esterne presso l’UNHCR Egitto.

Un rapporto dell’UNHCR pubblicato venerdì afferma che “dati recenti del governo egiziano indicano che più di 1,2 milioni di sudanesi hanno cercato protezione internazionale in Egitto”.

Ciò ha reso il Paese nordafricano il più grande gruppo di rifugiati sudanesi, nonostante abbia imposto requisiti di ingresso più severi durante la guerra in Sudan, che condivide un lungo confine con l’Egitto.

Una crisi che sta creando instabilità in tutto il Corno d’Africa dove anche l’Etiopia sta sgomitando irritando soprattutto lo storico e scomodo vicino eritreo e le milizie somale che vedono mette in pericolo i traffici che passano dal Golfo di Aden, compresi gli armamenti iraniani diretti agli alleati Houthi.

Ma dietro una approssimativa gestione geopolitica dei conflitti e sopra gli interessi degli attori esterni in campo, il conflitto nel cuore dell’Africa e sulle rive del Nilo ha creato una situazione umanitaria devastante.