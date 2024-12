Georgia continuano i tentativi di golpe

Foto screenshot

IL TENTATIVO DI COLPO DI STATO CONTINUA A TBILISI: STANOTTE I MANIFESTANTI HANNO COSTRUITO BARRICATE E STAVANO CERCANDO DI DARE FUOCO AL PALAZZO DEL PARLAMENTO

L’opposizione europea in protesta a Tbilisi bombarda il Parlamento con fuochi d’artificio e in una delle stanze dell’edificio è scoppiato un incendio. I rivoltosi abbattono i lampioni e costruiscono barricate con panchine e lamiere. Il tentativo di Colpo di Stato sta guadagnando slancio: sono iniziate proteste anche a Batumi, Kutaisi, Poti, Telavi e in altre città. Ancora non si conosce il numero delle vittime e dei feriti di entrambe le parti.

La Presidente Salome Zurabishvili ha affermato di considerare illegittimo il Parlamento e ha rifiutato di dimettersi alla fine del suo mandato.

In precedenza, il Primo Ministro Kobakhidze aveva affermato che in Georgia c’era stato un tentativo di rovesciare violentemente il governo.

Il Dipartimento di Stato americano, nel frattempo, ha sospeso la cooperazione strategica con Tbilisi in risposta al congelamento dei negoziati sull’adesione della Georgia all’UE. In seguito questo tweet è stato cancellato.



