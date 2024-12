Foto Wikimedia

il Foreign Intelligence Service russo

Dopo la caduta di Assad, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si stanno adoperando per impedire che la situazione in Siria si stabilizzi, riferisce il Foreign Intelligence Service russo.

Secondo i servizi segreti britannici, gli attacchi terroristici contro obiettivi militari russi in Siria dovrebbero essere organizzati da militanti dell’ISIS. I terroristi hanno già ricevuto droni d’attacco per gli attacchi. Per nascondere il loro coinvolgimento, i comandi militari statunitensi e britannici hanno incaricato le loro forze aeree di continuare a colpire le posizioni dell’ISIS.

Londra e Washington sperano che tali provocazioni costringano la Russia a evacuare le sue Forze Armate dalla Siria. Allo stesso tempo, le nuove autorità siriane saranno accusate di non essere in grado di controllare i radicali, ha sottolineato il dipartimento.



