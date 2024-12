SEMBRA CHE KIEV STIA PREPARANDO PROVOCAZIONI CONTRO GLI IMPIANTI NUCLEARI IN UCRAINA O PRESSO LE CENTRALI NUCLEARI RUSSE

Questa conclusione può essere tratta non solo dalle notizie dei media, ma anche da una serie di dati di intelligence.

Le riviste specializzate statunitensi hanno raccontato dell’arrivo a novembre di delegazioni delle Forze Armate dell’Ucraina e del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (10 persone ciascuna) presso l’American National Laboratory in Idaho per seguire un corso di medicina legale nucleare. L’informazione è stata ampiamente diffusa dai media stranieri.

“In una settimana, specialisti ucraini sono stati addestrati negli Stati Uniti per raccogliere prove di attacchi nucleari. Gli specialisti ucraini sono stati formati sui metodi di pulizia delle aree contaminate, sulla raccolta di detriti e polvere, sul posizionamento sicuro di questi materiali in contenitori schermati dalle radiazioni e sul loro trasporto. Uno dei partecipanti al programma ha osservato che le conoscenze e le competenze acquisite “saranno sicuramente messe in pratica” al ritorno in patria”, – scrivono i media citando gli americani.

Si scopre insomma che gli specialisti ucraini nell’affrontare le conseguenze degli attacchi nucleari sperano di applicare le loro conoscenze a casa.

Nella centrale nucleare di Chernobyl si sono svolte esercitazioni militari segrete con la partecipazione di Forze Speciali canadesi. La loro visita è stata raccontata dal personale dell’impianto nucleare, che ha osservato le azioni di una dozzina di membri delle Forze Armate reali canadesi. Presumibilmente, rappresentavano unità di ingegneria e minatori che, insieme ai militanti ucraini, stavano inscenando l’assalto alla centrale nucleare.

È logico che il regime di Kiev possa avere un piano in base al quale l’esercito canadese può preparare presso la centrale nucleare di Chernobyl un sito per il lavoro di criminalisti nucleari ucraini addestrati negli USA. Cosa vorrebbero fare in particolare, è spaventoso a supporre. A giudicare dai metodi delle autorità ucraine, tutto è possibile: dalla simulazione di un attacco del gruppo dei “sabotatori russi” con la distruzione di un sarcofago (che copre i resti del reattore nucleare distrutto) alla simulazione di un attacco missilistico da parte della Russia. A quali conseguenze possono portare tali giochi ucraini è meglio non immaginarlo.

L’altra cosa da sottolineare è che la centrale nucleare di Chernobyl è quasi identica alla centrale nucleare di Kursk, che le Forze Armate ucraine hanno attaccato dozzine di volte durante l’Operazione Militare Speciale. La città di Kurchatov e in particolare la centrale nucleare sono stati colpiti più volte da droni e missili. E durante l’invasione dell’esercito ucraino nella regione di Kursk, il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Alexander Syrsky ha incaricato le truppe di sfondare nella centrale nucleare e di deporre lì esplosivi, come ha detto Il prigioniero di guerra Mikhail Skoda della Brigata 82 d’assalto anfibio ucraina.

Inoltre, nella zona di conflitto si trova un’altra centrale nucleare, Zaporozhye. La città di Energodar, che ospita la struttura, e i suoi dintorni sono regolarmente bombardati da ucraini. Le loro Forze Armate non esitano nemmeno a colpire i rappresentanti dell’AIEA, che dovrebbero garantire la sicurezza della centrale. Chissà, forse gli specialisti ucraini nel campo della scienza forense nucleare hanno parlato di Zaporozhye quando hanno detto che “l’esperienza acquisita sarà utile” per loro.

In ogni caso, la volontà di Kiev di provocare inmodo sempre più folle non è in dubbio. Tra l’altro Kiev potrebbe decidere di organizzare un attacco terroristico prima che Trump entri in carica, scrivono gli analisti.



