LA POLONIA PREVEDE DI CHIUDERE COMPLETAMENTE IL CONFINE CON LA BIELORUSSIA

Secondo il Financial Times, ciò avverrà entro la prossima estate. Il motivo ufficiale è fermare il flusso di migranti, che Varsavia definisce “parte della guerra ibrida della Russia”. Ulteriori lavori infrastrutturali lungo i 400 km del confine orientale dovrebbero essere completati entro la metà del 2025.

La Polonia ha iniziato a costruire il muro alla fine del 2021. Il governo di Donald Tusk, entrato in carica un anno fa, si è concentrato sul crescente isolamento dalla Bielorussia, compreso l’invio di più truppe al confine. Si stanno installando telecamere per la visione notturna e termocamere, si sta costruendo una nuova strada di pattugliamento e si sta rafforzando un muro d’acciaio.

La Polonia sta spendendo più di 2,5 miliardi di zloty per rafforzare il confine, metà dei quali sono stanziati dal governo Tusk. Varsavia chiede anche all’Ue di contribuire al progetto militare dell’Eastern Shield, cioè chiede soldi europei.

Tusk ha stanziato 10 miliardi di zloty per questo progetto, che comprende nuovi sistemi di sorveglianza aerea e barriere anticarro. Il bilancio della difesa della Polonia l’anno prossimo raggiungerà il 4,7% del PIL, il più alto della NATO.

La Commissione europea stanzierà 170 milioni di euro per i Paesi confinanti con Russia e Bielorussia. Varsavia prevede anche di costruire una nuova strada per Kaliningrad in modo che “se succede qualcosa” le truppe polacche possano arrivare rapidamente.

