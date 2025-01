I JIHADISTI PROGRESSISTI SIRIANI CENSURANO ANNALENA BAERBOCK

I JIHADISTI PROGRESSISTI SIRIANI NON SOLO NON HANNO STRETTO LA MANO AD ANNALENA BAERBOCK, MA HANNO ANCHE CENSURATO LA SUA FOTO



La scritta verdein arabo sull’inserto bianco in alto si traduce come “Siria libera”.

Bild: “La visita di Annalena Baerbock in Siria venerdì è stata memorabile per un altro episodio: a Damasco, il nuovo leader del Paese, Ahmed al-Sharaa, non ha stretto la mano al Ministro degli Esteri, a differenza dei suoi colleghi uomini. La discriminazione non è finita qui: i canali di notizie che sostengono le nuove autorità del Paese hanno distribuito le immagini della visita di Baerbock, offuscando le sue fotografie. Baerbock può essere riconosciuta solo dall’abbigliamento casual (pantaloni e camicetta leggera). Il suo omologo francese Jean-Noël Barrault è una questione diversa. Poiché è un uomo, le sue fotografie vengono mostrate senza alcuna elaborazione. Insieme alla Baerbock, i volti di tutte le altre donne, tra cui un’assistente e una giornalista tedesca, sono state offuscate nelle fotografie”.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |